https://ria.ru/20230926/pikap-1898755819.html

Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте

Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте - РИА Новости, 26.09.2023

Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте

Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе пикап ВСУ на ореховском участке Запорожского направления, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:48

2023-09-26T15:48

2023-09-26T15:52

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе пикап ВСУ на ореховском участке Запорожского направления, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля, снятые оператором дроном-камикадзе и дроном-корректировщиком. На них уничтожается движущийся по грунтовой дороге автомобиль пикап вооруженных формирований Украины, попадание пришлось в лобовую часть. Пикап – боевая единица повышенной мобильности. Легкие внедорожники, в отличие от гусеничной бронетехники, быстро перебрасываются на наиболее опасные участки фронта. На них могут быть установлены крупнокалиберные пулеметы, а также другие средства огневого воздействия. Кроме, того пикапы применяются для оперативного восполнения пунктов боепитания на переднем крае линии боевого соприкосновения. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ только за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. В числе уничтоженных машин семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один британский Challenger.

https://ria.ru/20230926/dron-1898622955.html

https://ria.ru/20230921/lantset-1897688532.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пикапа ВСУ на Запорожском направлении Уничтожение пикапа ВСУ на Запорожском направлении 2023-09-26T15:48 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр