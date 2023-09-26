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Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 26.09.2023 (обновлено: 15:52 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/pikap-1898755819.html
Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте
Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте - РИА Новости, 26.09.2023
Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте
Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе пикап ВСУ на ореховском участке Запорожского направления, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:48
2023-09-26T15:52
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе пикап ВСУ на ореховском участке Запорожского направления, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля, снятые оператором дроном-камикадзе и дроном-корректировщиком. На них уничтожается движущийся по грунтовой дороге автомобиль пикап вооруженных формирований Украины, попадание пришлось в лобовую часть. Пикап – боевая единица повышенной мобильности. Легкие внедорожники, в отличие от гусеничной бронетехники, быстро перебрасываются на наиболее опасные участки фронта. На них могут быть установлены крупнокалиберные пулеметы, а также другие средства огневого воздействия. Кроме, того пикапы применяются для оперативного восполнения пунктов боепитания на переднем крае линии боевого соприкосновения. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ только за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. В числе уничтоженных машин семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один британский Challenger.
https://ria.ru/20230926/dron-1898622955.html
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Уничтожение пикапа ВСУ на Запорожском направлении
Уничтожение пикапа ВСУ на Запорожском направлении
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте

Спецназ "Осман" поразил дроном-камикадзе пикап ВСУ в Запорожской области

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе пикап ВСУ на ореховском участке Запорожского направления, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля, снятые оператором дроном-камикадзе и дроном-корректировщиком. На них уничтожается движущийся по грунтовой дороге автомобиль пикап вооруженных формирований Украины, попадание пришлось в лобовую часть.
Кадры уничтожения FPV-дроном украинского броневика Казак на участке Работино-Вербовое - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Бойцы "Османа" поразили FPV-дроном бронеавтомобиль "Казак" ВСУ
07:27
Пикап – боевая единица повышенной мобильности. Легкие внедорожники, в отличие от гусеничной бронетехники, быстро перебрасываются на наиболее опасные участки фронта. На них могут быть установлены крупнокалиберные пулеметы, а также другие средства огневого воздействия. Кроме, того пикапы применяются для оперативного восполнения пунктов боепитания на переднем крае линии боевого соприкосновения.
Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ только за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. В числе уничтоженных машин семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один британский Challenger.
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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