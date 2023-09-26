https://ria.ru/20230926/pikap-1898755819.html
Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте
Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте - РИА Новости, 26.09.2023
Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте
Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе пикап ВСУ на ореховском участке Запорожского направления, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:48
2023-09-26T15:48
2023-09-26T15:52
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898755305_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b58c810202d7b9b44e329a7b774b2a00.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе пикап ВСУ на ореховском участке Запорожского направления, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля, снятые оператором дроном-камикадзе и дроном-корректировщиком. На них уничтожается движущийся по грунтовой дороге автомобиль пикап вооруженных формирований Украины, попадание пришлось в лобовую часть. Пикап – боевая единица повышенной мобильности. Легкие внедорожники, в отличие от гусеничной бронетехники, быстро перебрасываются на наиболее опасные участки фронта. На них могут быть установлены крупнокалиберные пулеметы, а также другие средства огневого воздействия. Кроме, того пикапы применяются для оперативного восполнения пунктов боепитания на переднем крае линии боевого соприкосновения. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ только за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. В числе уничтоженных машин семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один британский Challenger.
https://ria.ru/20230926/dron-1898622955.html
https://ria.ru/20230921/lantset-1897688532.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898755305_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0979582f1cd7dea9a818f8510b79cbff.jpg
Уничтожение пикапа ВСУ на Запорожском направлении
Уничтожение пикапа ВСУ на Запорожском направлении
2023-09-26T15:48
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Cпецназ поразил ударным дроном украинский пикап на запорожском фронте
Спецназ "Осман" поразил дроном-камикадзе пикап ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе пикап ВСУ на ореховском участке Запорожского направления, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля, снятые оператором дроном-камикадзе и дроном-корректировщиком. На них уничтожается движущийся по грунтовой дороге автомобиль пикап вооруженных формирований Украины, попадание пришлось в лобовую часть.
Бойцы "Османа" поразили FPV-дроном бронеавтомобиль "Казак" ВСУ
Пикап – боевая единица повышенной мобильности. Легкие внедорожники, в отличие от гусеничной бронетехники, быстро перебрасываются на наиболее опасные участки фронта. На них могут быть установлены крупнокалиберные пулеметы, а также другие средства огневого воздействия. Кроме, того пикапы применяются для оперативного восполнения пунктов боепитания на переднем крае линии боевого соприкосновения.
Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу
, потери ВСУ только за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. В числе уничтоженных машин семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один британский Challenger.
Источник раскрыл подробности удара "Ланцета" по украинскому МиГ-29