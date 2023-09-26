https://ria.ru/20230926/obstrel-1898818459.html

При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадала женщина

При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 26.09.2023

При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадала женщина

Женщина получила осколочное ранение головы при обстреле со стороны Украины села Долгое Валуйского горокруга, сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:46

2023-09-26T19:46

2023-09-26T19:46

специальная военная операция на украине

украина

белгородская область

валуйки

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение головы при обстреле со стороны Украины села Долгое Валуйского горокруга, сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков. "Вооруженные силы Украины обстреляли село Долгое Валуйского городского округа. Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения - пострадала женщина, у нее осколочное ранение головы. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела пробита кровля у частного дома. "Аварийные и оперативные службы находятся на месте, проводится подомовой обход территории", - подчеркнул глава области. Село Долгое Валуйского округа находится примерно в четырех километрах от украинской границы и на расстоянии 10 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

украина

белгородская область

валуйки

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украина, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков