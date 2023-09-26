Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/obstrel-1898818459.html
При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадала женщина
При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 26.09.2023
При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадала женщина
Женщина получила осколочное ранение головы при обстреле со стороны Украины села Долгое Валуйского горокруга, сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:46
2023-09-26T19:46
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение головы при обстреле со стороны Украины села Долгое Валуйского горокруга, сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков. "Вооруженные силы Украины обстреляли село Долгое Валуйского городского округа. Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения - пострадала женщина, у нее осколочное ранение головы. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела пробита кровля у частного дома. "Аварийные и оперативные службы находятся на месте, проводится подомовой обход территории", - подчеркнул глава области. Село Долгое Валуйского округа находится примерно в четырех километрах от украинской границы и на расстоянии 10 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
украина
белгородская область
валуйки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков
При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадала женщина

Гладков: при обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадала женщина

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение головы при обстреле со стороны Украины села Долгое Валуйского горокруга, сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков.
"Вооруженные силы Украины обстреляли село Долгое Валуйского городского округа. Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения - пострадала женщина, у нее осколочное ранение головы. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
Губернатор добавил, что в результате обстрела пробита кровля у частного дома.
"Аварийные и оперативные службы находятся на месте, проводится подомовой обход территории", - подчеркнул глава области.
Село Долгое Валуйского округа находится примерно в четырех километрах от украинской границы и на расстоянии 10 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
Занятия по тактико-огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Как не допустить третьей мировой
25 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьВалуйкиВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала