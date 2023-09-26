В московском музее космонавтики пройдет Всемирная неделя космоса
В музее космонавтики пройдет Всемирная неделя космоса с 4 по 10 октября
Экспонаты на выставке в Музее космонавтики. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Всемирная неделя космоса, приуроченная ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, пройдет с 4 по 10 октября в Музее космонавтики, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"С четвертого по 10 октября в Музее космонавтики пройдет Всемирная неделя космоса. Она приурочена ко дню запуска первого искусственного спутника Земли и проводится ежегодно. В этом году музей подготовил для гостей более 15 мероприятий, включая концерты, экскурсии, кинопоказы, лекции и квесты", - говорится в сообщении.
В первый день начнется космический квест по экспозиции, который продлится до 10 октября. Для участия необходимо пройти по залам музея, найти таблички с QR-кодами, считать список вопросов и ответить на них, изучив экспонаты и их описания, которые станут подсказкой. Подготовиться к квесту можно на лекции "Начало космической эры", посвященной первым годам освоения космического пространства.
Кроме того, в этот же день пройдет акция "Передай космический привет!", участники которой смогут бесплатно отправить тематические открытки прямо из музея. Их украсят известные советские плакаты с моделями спутников, которые специально для этого отобрали из коллекции хранители музея. Также пройдет всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!". Это масштабное мероприятие, направленное на популяризацию науки и образования в России. Гости будут решать задания по математике, физике, информатике и биологии, за лучшие результаты они получат специальные призы.
В этот день также состоится лекция "Первая советская ракета: путь в космос", приуроченная к 90-летию со дня запуска советской ракеты на гибридном топливе ГИРД-09. Заведующая научно-методическим отделом Юлия Костина расскажет о знаменитой группе изучения реактивного движения (ГИРД) — объединении молодых конструкторов, о Сергее Королеве и о полете первой отечественной ракеты.
"Шестого октября пройдет кураторская экскурсия по главной музейной выставке этого года "Музей космонавтики. Модель для сборки". Гости увидят предметы из новых поступлений, а также узнают о формировании музейного собрания. Куратор проведет посетителей по главным экспонатам, расскажет о работе отдела фондов, истории комплектования и музейных хранителях", - говорится в сообщении.
В рамках Всемирной недели космоса седьмого октября состоится концерт "Небесная симфония", приуроченный к 100-летию группы художников-космистов "Амаравелла". Зрителям представят картины под аккомпанемент классических музыкальных произведений. Лауреат международных конкурсов пианистка Дарья Кириллова исполнит произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Микалоюса Чюрлениса.
Отмечается, что в заключительный день, 10 октября, пройдет серия кинопоказов госкорпорации "Роскосмос". Гостям покажут фильмы о том, как стать космонавтом, как жить в космосе, почему нужно покорять дальние миры и какое будущее ждет человека в космосе.