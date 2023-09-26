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Минобороны наращивает боевую мощь ВС России, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.09.2023
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13:16 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/mosch-1898705871.html
Минобороны наращивает боевую мощь ВС России, заявил Шойгу
Минобороны наращивает боевую мощь ВС России, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.09.2023
Минобороны наращивает боевую мощь ВС России, заявил Шойгу
Минобороны РФ продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки, сообщил глава... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:16
2023-09-26T13:16
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны РФ продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. "В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны наращивает боевую мощь ВС России, заявил Шойгу

Шойгу: МО наращивает боевую мощь ВС России, поставляя современное вооружение

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны РФ продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
«
"В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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БезопасностьРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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