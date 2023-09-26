https://ria.ru/20230926/mosch-1898705871.html

Минобороны наращивает боевую мощь ВС России, заявил Шойгу

Минобороны наращивает боевую мощь ВС России, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.09.2023

Минобороны наращивает боевую мощь ВС России, заявил Шойгу

Минобороны РФ продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки, сообщил глава... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:16

2023-09-26T13:16

2023-09-26T13:16

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны РФ продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. "В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20230801/oruzhie-1887513484.html

россия

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2023

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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)