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В Минобороны раскрыли подробности сбития дрона над Белгородской областью
В Минобороны раскрыли подробности сбития дрона над Белгородской областью - РИА Новости, 26.09.2023
В Минобороны раскрыли подробности сбития дрона над Белгородской областью
Система ПВО сбила украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:41
2023-09-26T10:41
2023-09-26T10:41
специальная военная операция на украине
безопасность
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белгородская область
бпла
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Двадцать шестого сентября текущего года около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230926/svo-1898643994.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, БПЛА, Украина, Вооруженные силы Украины
В Минобороны раскрыли подробности сбития дрона над Белгородской областью
МО РФ: система ПВО сбила дрон ВСУ самолетного типа над Белгородской областью