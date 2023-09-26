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В Минобороны раскрыли подробности сбития дрона над Белгородской областью - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/mo-1898649261.html
В Минобороны раскрыли подробности сбития дрона над Белгородской областью
В Минобороны раскрыли подробности сбития дрона над Белгородской областью - РИА Новости, 26.09.2023
В Минобороны раскрыли подробности сбития дрона над Белгородской областью
Система ПВО сбила украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:41
2023-09-26T10:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
бпла
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Двадцать шестого сентября текущего года около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230926/svo-1898643994.html
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безопасность, россия, белгородская область, бпла, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, БПЛА, Украина, Вооруженные силы Украины
В Минобороны раскрыли подробности сбития дрона над Белгородской областью

МО РФ: система ПВО сбила дрон ВСУ самолетного типа над Белгородской областью

© Фото : пресс-служба главы городского округа ИстраОбломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : пресс-служба главы городского округа Истра
Обломки беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Двадцать шестого сентября текущего года около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Российские войска улучшили позиции на трех направлениях
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьБПЛАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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