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Даня Милохин объяснил, за что его возненавидели россияне - РИА Новости, 26.09.2023
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Шоубиз
 
13:03 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/milokhin-1898693556.html
Даня Милохин объяснил, за что его возненавидели россияне
Даня Милохин объяснил, за что его возненавидели россияне - РИА Новости, 26.09.2023
Даня Милохин объяснил, за что его возненавидели россияне
Блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем нового выпуска YouTube-канала "Мадонна Мур", в котором рассказал, почему его возненавидели россияне. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:03
2023-09-26T13:03
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем нового выпуска YouTube-канала "Мадонна Мур", в котором рассказал, почему его возненавидели россияне. По словам звезды соцсетей, все дело в гимне Украины, фрагмент которого он исполнил со своим другом Артуром Бабичем во время стрима в ноябре 2022 года. &quot;Согласен, что это звучало так себе. На это можно довольно таки сильно обижаться — признался Милохин. — Но перед этим (имея в виду стрим. — Прим. ред.) я спел гимн России. Я начал петь гимн Украины после, так как со мной сидел Бабич, он украинец. Мы с ним две строчки пропели. Люди, конечно же, вырезали только гимн Украины, и пустили его в интернет&quot;.Милохин добавил, что если бы он знал, что этот поступок обернется таким скандалом, то подобного не сделал. "Было бы все проще, без таких проблем", — отметил 21-летний блогер.Даня Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время он пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него было в России. В сентябре Милохин впервые почти за год вернулся в Москву. Однако вскоре на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
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новости шоу-бизнеса, даня милохин, украина, россия, знаменитости, москва, лига безопасного интернета
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Даня Милохин, Украина, Россия, Знаменитости, Москва, Лига безопасного интернета
Даня Милохин объяснил, за что его возненавидели россияне

Блогер Милохин сказал, что в России его ненавидят за исполнение гимна Украины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Даня Милохин
Блогер Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем нового выпуска YouTube-канала "Мадонна Мур", в котором рассказал, почему его возненавидели россияне.
По словам звезды соцсетей, все дело в гимне Украины, фрагмент которого он исполнил со своим другом Артуром Бабичем во время стрима в ноябре 2022 года.
«

"Согласен, что это звучало так себе. На это можно довольно таки сильно обижаться — признался Милохин. — Но перед этим (имея в виду стрим. — Прим. ред.) я спел гимн России. Я начал петь гимн Украины после, так как со мной сидел Бабич, он украинец. Мы с ним две строчки пропели. Люди, конечно же, вырезали только гимн Украины, и пустили его в интернет".

Милохин добавил, что если бы он знал, что этот поступок обернется таким скандалом, то подобного не сделал. "Было бы все проще, без таких проблем", — отметил 21-летний блогер.
Даня Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время он пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него было в России.
В сентябре Милохин впервые почти за год вернулся в Москву.
Однако вскоре на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.
После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
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