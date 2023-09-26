https://ria.ru/20230926/milokhin-1898693556.html

Даня Милохин объяснил, за что его возненавидели россияне

Даня Милохин объяснил, за что его возненавидели россияне - РИА Новости, 26.09.2023

Даня Милохин объяснил, за что его возненавидели россияне

Блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем нового выпуска YouTube-канала "Мадонна Мур", в котором рассказал, почему его возненавидели россияне. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:03

2023-09-26T13:03

2023-09-26T13:03

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем нового выпуска YouTube-канала "Мадонна Мур", в котором рассказал, почему его возненавидели россияне. По словам звезды соцсетей, все дело в гимне Украины, фрагмент которого он исполнил со своим другом Артуром Бабичем во время стрима в ноябре 2022 года. "Согласен, что это звучало так себе. На это можно довольно таки сильно обижаться — признался Милохин. — Но перед этим (имея в виду стрим. — Прим. ред.) я спел гимн России. Я начал петь гимн Украины после, так как со мной сидел Бабич, он украинец. Мы с ним две строчки пропели. Люди, конечно же, вырезали только гимн Украины, и пустили его в интернет".Милохин добавил, что если бы он знал, что этот поступок обернется таким скандалом, то подобного не сделал. "Было бы все проще, без таких проблем", — отметил 21-летний блогер.Даня Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время он пожаловался на тяжелое финансовое положение, поскольку большинство контрактов у него было в России. В сентябре Милохин впервые почти за год вернулся в Москву. Однако вскоре на фоне волны негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".

https://ria.ru/20230920/milokhin-1897523914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, даня милохин, украина, россия, знаменитости, москва, лига безопасного интернета