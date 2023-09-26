Мастер-класс по гребле с участием известных спортсменов прошел в Крылатском
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники мастер-класса по академической гребле "Российская лодка энергии" на Гребном канале в Москве
Участники мастер-класса по академической гребле "Российская лодка энергии" на Гребном канале в Москве
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мастер-класс по академической гребле "Российская лодка энергии" в рамках презентации нового формата продвижения национального бренда "Сделано в России" прошел во вторник в Крылатском, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло с участием известных спортсменов - Анастасии Тихановой, Дмитрия Кузнецова, Антона Заруцкого, Никиты Моргачева, Яны Меренковой. Организаторами выступили Российский экспортный центр (РЭЦ), входящий в ВЭБ.РФ, и Федерация гребного спорта.
Мастер-класс стал продолжением спортивного события VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) — Международной Владивостокской регаты. В ходе регаты РЭЦ, Минспорта, Минвостокразвития и Федерация гребного спорта дали старт масштабной акции "Российские товары — для чемпионов", направленной на продвижение отечественной продукции под брендом "Сделано в России" с участием известных спортсменов страны.
"Российские экспортеры, так же как и спортсмены, в честной конкурентной борьбе завоевывают экспортные рынки. Сегодняшняя акция заключается в том, чтобы показать нашим внешним партнерам на зарубежных рынках, что сильный бренд "Сделано в России" состоит из большого количества позитивных символов - это наши достижения в области спорта и культуры, а также экспортные товары. Мы хотим, чтобы мощный национальный бренд складывался из разнообразия достижений, которыми сильна Россия", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Ранее на ВЭФ-2023 представили видеоконтент с участием российских спортсменов и рассказом об отечественной продукции, а также презентовали стенд с товарами, продающимися на китайских маркетплейсах под брендом "Сделано в России". Следующий этап — это запуск рекламной кампании в китайских медиа и интернет-пространстве с 27 сентября.
Акция будет включать специальное оформление страниц онлайн-магазинов с российскими товарами на китайских площадках, размещение баннеров, розыгрыш открыток, подписанных российскими спортсменами, и конструкторов бумажных лодок среди китайских покупателей.
"У нас очень много промышленных, интеллектуальных, спортивных продуктов, которые наша страна может с большим успехом экспортировать. Многие из них уже находят своих покупателей за рубежом. Потенциал очень большой, и я полностью поддерживаю идею продвижения наших брендов. Очень важно, чтобы российскую продукцию рекламировали выдающиеся люди, которые достигли серьезных результатов, и в данном случае это наши замечательные спортсмены", - отметил сенатор РФ от Мурманской области Константин Долгов.
Комментируя событие, врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов отметил, что залог успеха любого начинания – это слаженная совместная работа. "Изюминка сегодняшнего мероприятия – работа в команде. Это достаточно сложное техническое упражнение – грести в академической восьмерке, но благодаря олимпийским чемпионам, мы сумели эту лодку разогнать и пройти достойно свою дистанцию", - сказал Давыдов.