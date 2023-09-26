https://ria.ru/20230926/lukashenko-1898662629.html

Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии

Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии - РИА Новости, 26.09.2023

Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в понедельник провел разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:15

2023-09-26T11:15

2023-09-26T11:27

киргизия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

белоруссия

ленинградская область

россия

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896492919_0:59:3148:1830_1920x0_80_0_0_8c19ba0458a0ed5e932f1e3ca3f69f04.jpg

МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в понедельник провел разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным."Я вчера разговаривал с президентом России… 15 октября… мы встречаемся в Кыргызстане", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с губернатором Ленинградской области РФ Александром Дрозденко, который находится с визитом в Белоруссии.

https://ria.ru/20230926/ates-1898618311.html

киргизия

белоруссия

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, ленинградская область, россия, александр дрозденко