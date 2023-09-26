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Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии - РИА Новости, 26.09.2023
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11:15 26.09.2023 (обновлено: 11:27 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/lukashenko-1898662629.html
Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии
Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии - РИА Новости, 26.09.2023
Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в понедельник провел разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:15
2023-09-26T11:27
киргизия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
белоруссия
ленинградская область
россия
александр дрозденко
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в понедельник провел разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным."Я вчера разговаривал с президентом России… 15 октября… мы встречаемся в Кыргызстане", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с губернатором Ленинградской области РФ Александром Дрозденко, который находится с визитом в Белоруссии.
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киргизия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, ленинградская область, россия, александр дрозденко
Киргизия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко
Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии

Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии 15 октября

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в понедельник провел разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Я вчера разговаривал с президентом России… 15 октября… мы встречаемся в Кыргызстане", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с губернатором Ленинградской области РФ Александром Дрозденко, который находится с визитом в Белоруссии.
Президент России Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
05:30
 
КиргизияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссияЛенинградская областьРоссияАлександр Дрозденко
 
 
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