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Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии
Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии - РИА Новости, 26.09.2023
Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в понедельник провел разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:15
2023-09-26T11:15
2023-09-26T11:27
киргизия
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александр лукашенко
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в понедельник провел разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным."Я вчера разговаривал с президентом России… 15 октября… мы встречаемся в Кыргызстане", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с губернатором Ленинградской области РФ Александром Дрозденко, который находится с визитом в Белоруссии.
https://ria.ru/20230926/ates-1898618311.html
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киргизия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, ленинградская область, россия, александр дрозденко
Киргизия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко
Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии
Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в Киргизии 15 октября