Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах сотрудничества
Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о двух крупных совместных проектах
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве в двух проектах промышленной и транспортной сферы, сообщил сам президент Белоруссии на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.
Как пояснил белорусский лидер, накануне они с российским коллегой говорили по телефону.
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"Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованны и нужны в Российской Федерации <…> Второе, что нас касается, — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград, чтобы мы большие объемы грузов могли перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир", — сказал президент.
Говоря о сотрудничестве в авиаотрасли, Лукашенко отметил, что Минск может более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов Ил-96, а также обслуживать эти самолеты.
Совместный проект в транспортной сфере президент Белоруссии назвал очень важным.
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"Мы занимаемся строительством портовой инфраструктуры, но узкое место — железная дорога. Он (президент России. — Прим. ред.) попросил, чтобы я привез ему полные характеристики, материалы", — добавил Лукашенко.
Он уточнил, что 15 октября состоится встреча с Путиным в Кыргызстане, где они предметно обсудят эти проекты.
В феврале 2021 года Россия и Белоруссия подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. Весной прошлого года стороны начали обсуждать также строительство терминала для транзита белорусских удобрений, это может быть Усть-Луга.