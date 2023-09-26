https://ria.ru/20230926/lukashenko-1898661582.html

Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах сотрудничества

Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах сотрудничества - РИА Новости, 26.09.2023

Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах сотрудничества

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве в двух проектах промышленной и транспортной сферы, сообщил сам президент Белоруссии на... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:12

2023-09-26T11:12

2023-09-26T12:47

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

россия

ленинградская область

экономика

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МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве в двух проектах промышленной и транспортной сферы, сообщил сам президент Белоруссии на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.Как пояснил белорусский лидер, накануне они с российским коллегой говорили по телефону."Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованны и нужны в Российской Федерации <…> Второе, что нас касается, — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград, чтобы мы большие объемы грузов могли перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир", — сказал президент.Говоря о сотрудничестве в авиаотрасли, Лукашенко отметил, что Минск может более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов Ил-96, а также обслуживать эти самолеты.Совместный проект в транспортной сфере президент Белоруссии назвал очень важным."Мы занимаемся строительством портовой инфраструктуры, но узкое место — железная дорога. Он (президент России. — Прим. ред.) попросил, чтобы я привез ему полные характеристики, материалы", — добавил Лукашенко.Он уточнил, что 15 октября состоится встреча с Путиным в Кыргызстане, где они предметно обсудят эти проекты.В феврале 2021 года Россия и Белоруссия подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. Весной прошлого года стороны начали обсуждать также строительство терминала для транзита белорусских удобрений, это может быть Усть-Луга.

https://ria.ru/20230731/porty-1887287179.html

https://ria.ru/20230614/torgovlya-1878140297.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, ленинградская область, экономика