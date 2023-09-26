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Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах сотрудничества - РИА Новости, 26.09.2023
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11:12 26.09.2023 (обновлено: 12:47 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/lukashenko-1898661582.html
Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах сотрудничества
Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах сотрудничества - РИА Новости, 26.09.2023
Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах сотрудничества
Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве в двух проектах промышленной и транспортной сферы, сообщил сам президент Белоруссии на... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:12
2023-09-26T12:47
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
ленинградская область
экономика
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МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве в двух проектах промышленной и транспортной сферы, сообщил сам президент Белоруссии на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.Как пояснил белорусский лидер, накануне они с российским коллегой говорили по телефону.&quot;Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованны и нужны в Российской Федерации &lt;…&gt; Второе, что нас касается, — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград, чтобы мы большие объемы грузов могли перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир&quot;, — сказал президент.Говоря о сотрудничестве в авиаотрасли, Лукашенко отметил, что Минск может более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов Ил-96, а также обслуживать эти самолеты.Совместный проект в транспортной сфере президент Белоруссии назвал очень важным."Мы занимаемся строительством портовой инфраструктуры, но узкое место — железная дорога. Он (президент России. — Прим. ред.) попросил, чтобы я привез ему полные характеристики, материалы", — добавил Лукашенко.Он уточнил, что 15 октября состоится встреча с Путиным в Кыргызстане, где они предметно обсудят эти проекты.В феврале 2021 года Россия и Белоруссия подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. Весной прошлого года стороны начали обсуждать также строительство терминала для транзита белорусских удобрений, это может быть Усть-Луга.
https://ria.ru/20230731/porty-1887287179.html
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, ленинградская область, экономика
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Ленинградская область, Экономика
Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах сотрудничества

Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о двух крупных совместных проектах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве в двух проектах промышленной и транспортной сферы, сообщил сам президент Белоруссии на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.
Как пояснил белорусский лидер, накануне они с российским коллегой говорили по телефону.
«

"Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованны и нужны в Российской Федерации <…> Второе, что нас касается, — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград, чтобы мы большие объемы грузов могли перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир", — сказал президент.

Говоря о сотрудничестве в авиаотрасли, Лукашенко отметил, что Минск может более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов Ил-96, а также обслуживать эти самолеты.
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Совместный проект в транспортной сфере президент Белоруссии назвал очень важным.
«
"Мы занимаемся строительством портовой инфраструктуры, но узкое место — железная дорога. Он (президент России. — Прим. ред.) попросил, чтобы я привез ему полные характеристики, материалы", — добавил Лукашенко.
Он уточнил, что 15 октября состоится встреча с Путиным в Кыргызстане, где они предметно обсудят эти проекты.
В феврале 2021 года Россия и Белоруссия подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. Весной прошлого года стороны начали обсуждать также строительство терминала для транзита белорусских удобрений, это может быть Усть-Луга.
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