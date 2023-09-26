https://ria.ru/20230926/litsey-1898725787.html
Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге
Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге - РИА Новости, 26.09.2023
Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:12
2023-09-26T14:12
2023-09-26T14:12
общество
санкт-петербург
россия
владимир путин
алексей комиссаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге, в учебном заведении предлагается готовить к госслужбе молодежь с юных лет. Предложение возродить лицей Комиссаров озвучил во время встречи с Путиным в Кремле во вторник. На уточняющий вопрос президента ректор РАНХиГС сообщил, что планируется возродить лицей "именно как учебное заведение": "Для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование". "А вы прямо на этих площадях хотите делать? Там же музей", - спросил Путин. Комиссаров сообщил, что рассматриваются разные варианты - как новые, так и исторические площади. Ректор РАНХиГС отметил, что не просит сейчас ни о каком финансировании и позднее готов представить Путину готовый проект. "Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации", - сказал Комиссаров. "Хорошо. Давайте", - поддержал Путин.
https://ria.ru/20211019/litsey-1755068375.html
https://ria.ru/20230926/rankhigs-1898724829.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, алексей комиссаров
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Алексей Комиссаров
Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге
Путин поддержал идею ректора РАНХиГС о возрождении Царскосельского лицея
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге, в учебном заведении предлагается готовить к госслужбе молодежь с юных лет.
Предложение возродить лицей Комиссаров озвучил во время встречи с Путиным в Кремле во вторник. На уточняющий вопрос президента ректор РАНХиГС сообщил, что планируется возродить лицей "именно как учебное заведение": "Для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование".
Императорский Царскосельский лицей
"А вы прямо на этих площадях хотите делать? Там же музей", - спросил Путин.
Комиссаров сообщил, что рассматриваются разные варианты - как новые, так и исторические площади. Ректор РАНХиГС отметил, что не просит сейчас ни о каком финансировании и позднее готов представить Путину готовый проект.
"Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации", - сказал Комиссаров. "Хорошо. Давайте", - поддержал Путин.
Путин провел встречу с ректором РАНХиГС