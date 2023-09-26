https://ria.ru/20230926/litsey-1898725787.html

Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге

Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге - РИА Новости, 26.09.2023

Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:12

2023-09-26T14:12

2023-09-26T14:12

общество

санкт-петербург

россия

владимир путин

алексей комиссаров

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге, в учебном заведении предлагается готовить к госслужбе молодежь с юных лет. Предложение возродить лицей Комиссаров озвучил во время встречи с Путиным в Кремле во вторник. На уточняющий вопрос президента ректор РАНХиГС сообщил, что планируется возродить лицей "именно как учебное заведение": "Для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование". "А вы прямо на этих площадях хотите делать? Там же музей", - спросил Путин. Комиссаров сообщил, что рассматриваются разные варианты - как новые, так и исторические площади. Ректор РАНХиГС отметил, что не просит сейчас ни о каком финансировании и позднее готов представить Путину готовый проект. "Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации", - сказал Комиссаров. "Хорошо. Давайте", - поддержал Путин.

https://ria.ru/20211019/litsey-1755068375.html

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общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, алексей комиссаров