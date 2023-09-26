Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/litsey-1898725787.html
Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге
Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге - РИА Новости, 26.09.2023
Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:12
2023-09-26T14:12
общество
санкт-петербург
россия
владимир путин
алексей комиссаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге, в учебном заведении предлагается готовить к госслужбе молодежь с юных лет. Предложение возродить лицей Комиссаров озвучил во время встречи с Путиным в Кремле во вторник. На уточняющий вопрос президента ректор РАНХиГС сообщил, что планируется возродить лицей "именно как учебное заведение": "Для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование". "А вы прямо на этих площадях хотите делать? Там же музей", - спросил Путин. Комиссаров сообщил, что рассматриваются разные варианты - как новые, так и исторические площади. Ректор РАНХиГС отметил, что не просит сейчас ни о каком финансировании и позднее готов представить Путину готовый проект. "Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации", - сказал Комиссаров. "Хорошо. Давайте", - поддержал Путин.
https://ria.ru/20211019/litsey-1755068375.html
https://ria.ru/20230926/rankhigs-1898724829.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, алексей комиссаров
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Алексей Комиссаров
Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге

Путин поддержал идею ректора РАНХиГС о возрождении Царскосельского лицея

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге, в учебном заведении предлагается готовить к госслужбе молодежь с юных лет.
Предложение возродить лицей Комиссаров озвучил во время встречи с Путиным в Кремле во вторник. На уточняющий вопрос президента ректор РАНХиГС сообщил, что планируется возродить лицей "именно как учебное заведение": "Для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование".
Императорский Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Императорский Царскосельский лицей
19 октября 2021, 03:39
"А вы прямо на этих площадях хотите делать? Там же музей", - спросил Путин.
Комиссаров сообщил, что рассматриваются разные варианты - как новые, так и исторические площади. Ректор РАНХиГС отметил, что не просит сейчас ни о каком финансировании и позднее готов представить Путину готовый проект.
"Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации", - сказал Комиссаров. "Хорошо. Давайте", - поддержал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Путин провел встречу с ректором РАНХиГС
14:09
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАлексей Комиссаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала