https://ria.ru/20230926/kompensatsiya-1898772281.html
Правительство поддержало проект о выплатах пострадавшим от утечек данных
Правительство поддержало проект о выплатах пострадавшим от утечек данных - РИА Новости, 26.09.2023
Правительство поддержало проект о выплатах пострадавшим от утечек данных
Правительство РФ одобрило инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных, представленную в рамках законопроекта об оборотных... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:47
2023-09-26T16:47
2023-09-26T16:56
александр хинштейн
госдума рф
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных, представленную в рамках законопроекта об оборотных штрафах, сообщается в Telegram-канале министерства. "Правительство поддержало инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных в рамках закона об оборотных штрафах. Если компания, которая допустила утечку, обеспечит финансовое возмещение нанесенного пользователю вреда, это будет признаваться смягчающим обстоятельством. В этом случае к ней будут применяться пониженные оборотные штрафы", - говорится в сообщении. Предполагается, что механизм будет работать следующим образом: после утечки данных компания должна сообщить пользователю об инциденте, прислав уведомление на номер или электронную почту, указанные при регистрации. Эта же информация появится на "Госуслугах". После этого у пользователя будет 15 рабочих дней, чтобы подать заявку на портале на возмещение причиненного ущерба. "Компания в течение 20 рабочих дней после получения заявок рассчитает объем денежной выплаты и направит через "Госуслуги" свое предложение всем обратившимся. Пользователь сможет принять предложение или отказаться от него в течение 20 рабочих дней. Если более 80% обратившихся согласятся на компенсацию, то компания должна будет выплатить ее в течение 5 рабочих дней", - рассказали в министерстве. В июне зампредседателя по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что Минцифры разработал законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных граждан. В июле проект был направлен на отзыв в кабмин. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, законопроект предусматривает санкции в зависимости от масштаба утечки.
https://ria.ru/20230628/tinkoff-1880916773.html
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александр хинштейн, госдума рф, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Александр Хинштейн, Госдума РФ, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Правительство поддержало проект о выплатах пострадавшим от утечек данных
Правительство одобрило инициативу Минцифры о компенсации из-за утечек данных
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Правительство РФ одобрило инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных, представленную в рамках законопроекта об оборотных штрафах, сообщается в Telegram-канале
министерства.
"Правительство поддержало инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных в рамках закона об оборотных штрафах. Если компания, которая допустила утечку, обеспечит финансовое возмещение нанесенного пользователю вреда, это будет признаваться смягчающим обстоятельством. В этом случае к ней будут применяться пониженные оборотные штрафы", - говорится в сообщении.
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Предполагается, что механизм будет работать следующим образом: после утечки данных компания должна сообщить пользователю об инциденте, прислав уведомление на номер или электронную почту, указанные при регистрации. Эта же информация появится на "Госуслугах". После этого у пользователя будет 15 рабочих дней, чтобы подать заявку на портале на возмещение причиненного ущерба.
"Компания в течение 20 рабочих дней после получения заявок рассчитает объем денежной выплаты и направит через "Госуслуги" свое предложение всем обратившимся. Пользователь сможет принять предложение или отказаться от него в течение 20 рабочих дней. Если более 80% обратившихся согласятся на компенсацию, то компания должна будет выплатить ее в течение 5 рабочих дней", - рассказали в министерстве.
В июне зампредседателя по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что Минцифры разработал законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных граждан. В июле проект был направлен на отзыв в кабмин. Как сообщил глава комитета Госдумы
по информполитике Александр Хинштейн
, законопроект предусматривает санкции в зависимости от масштаба утечки.
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