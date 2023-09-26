https://ria.ru/20230926/karabakh-1898821858.html

Блинкен и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

Блинкен и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023

Блинкен и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечить безопасность и свободу передвижения жителям Нагорного Карабаха, выполнить... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:13

2023-09-26T20:13

2023-09-26T20:30

государственный департамент сша

азербайджан

нагорный карабах

энтони блинкен

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898243638_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_fbb7a318da156afb9461f26ade901508.jpg

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечить безопасность и свободу передвижения жителям Нагорного Карабаха, выполнить обещание не возобновлять военные действия и допустить миссию наблюдателей, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Он сообщил, что Блинкен во вторник в очередной раз созвонился с азербайджанским лидером."Госсекретарь вновь сегодня переговорил с президентом Алиевым и подчеркнул недопустимость дальнейших военных действий, необходимость безусловного обеспечения безопасности, свободы передвижения гражданского населения и беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах", - отметил Миллер.Блинкен в ходе разговора напомнил Алиеву его обещания больше не прибегать к военной силе и принять миссию наблюдателей."Мы ожидаем, что он будет придерживаться этого", - сказал Миллер.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственный департамент сша, азербайджан, нагорный карабах, энтони блинкен, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе