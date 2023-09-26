https://ria.ru/20230926/karabakh-1898821858.html
Блинкен и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Блинкен и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023
Блинкен и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Госсекретарь Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечить безопасность и свободу передвижения жителям Нагорного Карабаха, выполнить... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:13
2023-09-26T20:13
2023-09-26T20:30
государственный департамент сша
азербайджан
нагорный карабах
энтони блинкен
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечить безопасность и свободу передвижения жителям Нагорного Карабаха, выполнить обещание не возобновлять военные действия и допустить миссию наблюдателей, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Он сообщил, что Блинкен во вторник в очередной раз созвонился с азербайджанским лидером."Госсекретарь вновь сегодня переговорил с президентом Алиевым и подчеркнул недопустимость дальнейших военных действий, необходимость безусловного обеспечения безопасности, свободы передвижения гражданского населения и беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах", - отметил Миллер.Блинкен в ходе разговора напомнил Алиеву его обещания больше не прибегать к военной силе и принять миссию наблюдателей."Мы ожидаем, что он будет придерживаться этого", - сказал Миллер.
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государственный департамент сша, азербайджан, нагорный карабах, энтони блинкен, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
Государственный департамент США, Азербайджан, Нагорный Карабах, Энтони Блинкен, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
Блинкен и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Госдеп: Блинкен призвал Алиева обеспечить безопасность населения Карабаха
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечить безопасность и свободу передвижения жителям Нагорного Карабаха, выполнить обещание не возобновлять военные действия и допустить миссию наблюдателей, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Он сообщил, что Блинкен во вторник в очередной раз созвонился с азербайджанским лидером.
"Госсекретарь вновь сегодня переговорил с президентом Алиевым и подчеркнул недопустимость дальнейших военных действий, необходимость безусловного обеспечения безопасности, свободы передвижения гражданского населения и беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах", - отметил Миллер.
Блинкен в ходе разговора напомнил Алиеву его обещания больше не прибегать к военной силе и принять миссию наблюдателей.
"Мы ожидаем, что он будет придерживаться этого", - сказал Миллер.
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