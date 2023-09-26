https://ria.ru/20230926/karabakh-1898820738.html
Около 70 пострадавших от взрыва в Карабахе лечатся в Ереване
Около 70 пострадавших от взрыва в Карабахе лечатся в Ереване - РИА Новости, 26.09.2023
Около 70 пострадавших от взрыва в Карабахе лечатся в Ереване
Около 70 пострадавших от взрыва в Нагорном Карабахе проходят лечение в ожоговом центре Еревана, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:02
2023-09-26T20:02
2023-09-26T20:02
ситуация в нагорном карабахе
ереван
нагорный карабах
в мире
степанакерт
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Около 70 пострадавших от взрыва в Нагорном Карабахе проходят лечение в ожоговом центре Еревана, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. "В национальный ожоговый центр Еревана доставлены 67 пострадавших. Состояние большинства из них - крайне тяжелое, тяжелое. Состояние небольшого числа пострадавши - средней тяжести", - сказала Аванесян журналистам. В понедельник вечером армянское госагентство "Арменпресс" сообщило, что сильный взрыв произошел на бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт – Аскеран, пострадали свыше 200 человек. Во вторник агентство заявило, что семерых пострадавших спасти не удалось, они скончались в больнице, 13 неопознанных тел были перевезены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за ней после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, рук и ног.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, ереван, нагорный карабах, в мире, степанакерт
Ситуация в Нагорном Карабахе, Ереван, Нагорный Карабах, В мире, Степанакерт
Около 70 пострадавших от взрыва в Карабахе лечатся в Ереване
Аванессян: около 70 пострадавших от взрыва в Карабахе лечатся в Ереване