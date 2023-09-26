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Медотряд миротворцев окажет помощь жителям, пострадавшим в Карабахе
Медотряд миротворцев окажет помощь жителям, пострадавшим в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023
Медотряд миротворцев окажет помощь жителям, пострадавшим в Карабахе
Медотряд российского миротворческого контингента оказывает помощь 22 жителям, пострадавшим при взрыве резервуара с ГСМ в Степанакерте в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:14
2023-09-26T19:14
2023-09-26T19:14
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степанакерт
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Медотряд российского миротворческого контингента оказывает помощь 22 жителям, пострадавшим при взрыве резервуара с ГСМ в Степанакерте в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "В медицинском отряде специального назначения российского миротворческого контингента оказывается медицинская помощь 22 местным жителям, пострадавшим в результате взрыва резервуара с ГСМ в Степанакерте", - говорится в сообщении. В понедельник вечером армянское госагентство "Арменпресс" сообщило, что сильный взрыв произошел на бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт – Аскеран, пострадали свыше 200 человек, "состояние здоровья большинства - тяжелое или крайне тяжелое". Во вторник агентство заявило, что семерых пострадавших спасти не удалось, они скончались в больнице, 13 неопознанных тел были перевезены в бюро судебно-медицинской экспертизы. В Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объеме.
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в мире, степанакерт, нагорный карабах, россия, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Степанакерт, Нагорный Карабах, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе
Медотряд миротворцев окажет помощь жителям, пострадавшим в Карабахе
МО: медотряд миротворцев РФ помог 22 жителям, пострадавшим при взрыве в Карабахе
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Медотряд российского миротворческого контингента оказывает помощь 22 жителям, пострадавшим при взрыве резервуара с ГСМ в Степанакерте в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны
РФ.
"В медицинском отряде специального назначения российского миротворческого контингента оказывается медицинская помощь 22 местным жителям, пострадавшим в результате взрыва резервуара с ГСМ в Степанакерте", - говорится в сообщении.
В понедельник вечером армянское госагентство "Арменпресс" сообщило, что сильный взрыв произошел на бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт – Аскеран, пострадали свыше 200 человек, "состояние здоровья большинства - тяжелое или крайне тяжелое". Во вторник агентство заявило, что семерых пострадавших спасти не удалось, они скончались в больнице, 13 неопознанных тел были перевезены в бюро судебно-медицинской экспертизы.
В Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объеме.
ООН окажет поддержку населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе