https://ria.ru/20230926/karabakh-1898812921.html

Медотряд миротворцев окажет помощь жителям, пострадавшим в Карабахе

Медотряд миротворцев окажет помощь жителям, пострадавшим в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023

Медотряд миротворцев окажет помощь жителям, пострадавшим в Карабахе

Медотряд российского миротворческого контингента оказывает помощь 22 жителям, пострадавшим при взрыве резервуара с ГСМ в Степанакерте в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:14

2023-09-26T19:14

2023-09-26T19:14

в мире

степанакерт

нагорный карабах

россия

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897629009_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_4070b098e3f592f25da2a04c6d7269af.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Медотряд российского миротворческого контингента оказывает помощь 22 жителям, пострадавшим при взрыве резервуара с ГСМ в Степанакерте в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "В медицинском отряде специального назначения российского миротворческого контингента оказывается медицинская помощь 22 местным жителям, пострадавшим в результате взрыва резервуара с ГСМ в Степанакерте", - говорится в сообщении. В понедельник вечером армянское госагентство "Арменпресс" сообщило, что сильный взрыв произошел на бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт – Аскеран, пострадали свыше 200 человек, "состояние здоровья большинства - тяжелое или крайне тяжелое". Во вторник агентство заявило, что семерых пострадавших спасти не удалось, они скончались в больнице, 13 неопознанных тел были перевезены в бюро судебно-медицинской экспертизы. В Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объеме.

https://ria.ru/20230926/karabakh-1898742670.html

степанакерт

нагорный карабах

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, степанакерт, нагорный карабах, россия, ситуация в нагорном карабахе