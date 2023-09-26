Из Карабаха в Армению переехали более 20 тысяч человек
Багдасарян: из Карабаха в Армению переехали 20270 человек
© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкБеженцы в гуманитарном пункте в городе Горис
Беженцы в гуманитарном пункте в городе Горис
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Из Нагорного Карабаха в Армению с 24 сентября уже переехали 20270 человек, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
"Уже три дня по инициативе правительства действуют центры размещения (переселенцев из Карабаха - ред.), идет регистрация граждан. По состоянию на данный момент регистрацию прошли 20270 человек", - сказала Багдасарян.
По ее словам, в целом государство решило вопрос с размещением 2850 человек.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.