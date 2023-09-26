https://ria.ru/20230926/karabakh-1898810435.html

Париж направит срочную гуманитарную помощь в Нагорный Карабах после взрыва

Париж направит срочную гуманитарную помощь в Нагорный Карабах после взрыва - РИА Новости, 26.09.2023

Париж направит срочную гуманитарную помощь в Нагорный Карабах после взрыва

Франция направит срочную гуманитарную помощь в Нагорный Карабах для помощи пострадавшим при взрыве на бензохранилище, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:01

2023-09-26T19:01

2023-09-26T19:01

в мире

нагорный карабах

франция

степанакерт

катрин колонна

ситуация в нагорном карабахе

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ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Франция направит срочную гуманитарную помощь в Нагорный Карабах для помощи пострадавшим при взрыве на бензохранилище, сообщила глава МИД страны Катрин Колонна. "Оборудование неотложной помощи отправится в Ереван в ближайшие часы для лечения раненых", - сообщила министр в соцсети X. Накануне Колонна призвала Азербайджан немедленно обеспечить доступ гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В понедельник вечером армянское госагентство "Арменпресс" сообщило, что сильный взрыв произошел на бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт – Аскеран, пострадали свыше 200 человек, "состояние здоровья большинства - тяжелое или крайне тяжелое". Во вторник агентство заявило, что семерых пострадавших спасти не удалось, они скончались в больнице, 13 неопознанных тел были перевезены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объеме.

https://ria.ru/20230831/karabakh-1893372105.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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в мире, нагорный карабах, франция, степанакерт, катрин колонна, ситуация в нагорном карабахе