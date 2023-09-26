Переехавшим в Армению жителям Карабаха бесплатно окажут медпомощь
Минздрав Армении: жителям Карабаха бесплатно окажут медпомощь
© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкБеженцы в гуманитарном пункте в городе Горис
Беженцы в гуманитарном пункте в городе Горис
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Медицинская помочь жителям Карабаха, переехавшим в Армению, будет оказываться бесплатно, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава.
"Медицинская помощь и обслуживание наших соотечественников, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, в том числе стационарное лечение, будет осуществляться в рамках государственного заказа", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсетях.
Отмечается, что переселенцам нужно встать на учет в поликлинике или женской консультации, что станет основанием для оказания медицинской помощи в рамках государственного заказа, предоставления бесплатных лекарств в амбулаторных условиях.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.