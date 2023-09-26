https://ria.ru/20230926/karabakh-1898802070.html

Переехавшим в Армению жителям Карабаха бесплатно окажут медпомощь

Переехавшим в Армению жителям Карабаха бесплатно окажут медпомощь - РИА Новости, 26.09.2023

Переехавшим в Армению жителям Карабаха бесплатно окажут медпомощь

Медицинская помочь жителям Карабаха, переехавшим в Армению, будет оказываться бесплатно, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:27

2023-09-26T18:27

2023-09-26T18:27

ситуация в нагорном карабахе

хикмет гаджиев

ильхам алиев

азербайджан

армения

нагорный карабах

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898673689_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_efc0efc41af48281743f22c39318d162.jpg

ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Медицинская помочь жителям Карабаха, переехавшим в Армению, будет оказываться бесплатно, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава. "Медицинская помощь и обслуживание наших соотечественников, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, в том числе стационарное лечение, будет осуществляться в рамках государственного заказа", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсетях. Отмечается, что переселенцам нужно встать на учет в поликлинике или женской консультации, что станет основанием для оказания медицинской помощи в рамках государственного заказа, предоставления бесплатных лекарств в амбулаторных условиях. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в нагорном карабахе, хикмет гаджиев, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире