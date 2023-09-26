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Переехавшим в Армению жителям Карабаха бесплатно окажут медпомощь - РИА Новости, 26.09.2023
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18:27 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898802070.html
Переехавшим в Армению жителям Карабаха бесплатно окажут медпомощь
Переехавшим в Армению жителям Карабаха бесплатно окажут медпомощь - РИА Новости, 26.09.2023
Переехавшим в Армению жителям Карабаха бесплатно окажут медпомощь
Медицинская помочь жителям Карабаха, переехавшим в Армению, будет оказываться бесплатно, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:27
2023-09-26T18:27
ситуация в нагорном карабахе
хикмет гаджиев
ильхам алиев
азербайджан
армения
нагорный карабах
в мире
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Медицинская помочь жителям Карабаха, переехавшим в Армению, будет оказываться бесплатно, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава. "Медицинская помощь и обслуживание наших соотечественников, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, в том числе стационарное лечение, будет осуществляться в рамках государственного заказа", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсетях. Отмечается, что переселенцам нужно встать на учет в поликлинике или женской консультации, что станет основанием для оказания медицинской помощи в рамках государственного заказа, предоставления бесплатных лекарств в амбулаторных условиях. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html
азербайджан
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ситуация в нагорном карабахе, хикмет гаджиев, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Хикмет Гаджиев, Ильхам Алиев, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, В мире
Переехавшим в Армению жителям Карабаха бесплатно окажут медпомощь

Минздрав Армении: жителям Карабаха бесплатно окажут медпомощь

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкБеженцы в гуманитарном пункте в городе Горис
Беженцы в гуманитарном пункте в городе Горис - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Беженцы в гуманитарном пункте в городе Горис
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Медицинская помочь жителям Карабаха, переехавшим в Армению, будет оказываться бесплатно, сообщили во вторник в пресс-службе армянского минздрава.
"Медицинская помощь и обслуживание наших соотечественников, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, в том числе стационарное лечение, будет осуществляться в рамках государственного заказа", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсетях.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
Отмечается, что переселенцам нужно встать на учет в поликлинике или женской консультации, что станет основанием для оказания медицинской помощи в рамках государственного заказа, предоставления бесплатных лекарств в амбулаторных условиях.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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21 сентября, 08:00
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.
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Ситуация в Нагорном КарабахеХикмет ГаджиевИльхам АлиевАзербайджанАрменияНагорный КарабахВ мире
 
 
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