https://ria.ru/20230926/karabakh-1898742670.html

ООН окажет поддержку населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе

ООН окажет поддержку населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023

ООН окажет поддержку населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе

ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе, заявила во вторник официальный представитель... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:07

2023-09-26T15:07

2023-09-26T15:07

в мире

армения

россия

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

оон

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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ЖЕНЕВА, 26 сен – РИА Новости. ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе, заявила во вторник официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи. Ранее в кабмине Армении сообщили, что свыше 13,5 тысячи человек въехали в страну из Нагорного Карабаха. "ООН очень внимательно следит за массовыми перемещениями в сторону Армении, и мы очень обеспокоены происходящим. Мы готовы… провести оценку гуманитарных нужд и предоставить помощь затронутым людям… Мы готовы поддержать усилия по оказанию помощи", - заявила Веллуччи на брифинге в Женеве. Вместе с этим представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту призвала все стороны воздержаться от действий, которые могут вынудить гражданское население покинуть свои дома, и обеспечить безопасность жителей. Она заявила, что команды УВКБ задействованы на юге Армении и внимательно отслеживают ситуацию. При этом управление по запросу армянского правительства уже предоставило некоторую непродовольственную поддержку, в том числе складные койки и матрасы. УВКБ готовит дальнейшую помощь и тесно сотрудничает с местными властями и партнерами, сообщила Манту. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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в мире, армения, россия, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах