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Уезжающие из Карабаха армяне рассказали о ситуации на дороге - РИА Новости, 26.09.2023
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14:08 26.09.2023 (обновлено: 14:42 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898724531.html
Уезжающие из Карабаха армяне рассказали о ситуации на дороге
Уезжающие из Карабаха армяне рассказали о ситуации на дороге - РИА Новости, 26.09.2023
Уезжающие из Карабаха армяне рассказали о ситуации на дороге
Уезжающие из Карабаха армяне рассказали, что по пути в Горис по-прежнему наблюдаются огромные пробки, а на бензоколонках выстраиваются очереди и не хватает... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:08
2023-09-26T14:42
в мире
армения
степанакерт
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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ГОРИС (Армения), 26 сен - РИА Новости. Уезжающие из Карабаха армяне рассказали, что по пути в Горис по-прежнему наблюдаются огромные пробки, а на бензоколонках выстраиваются очереди и не хватает бензина. Горис расположен в армянской области Сюник, по пути из Еревана в Карабах. От Степанакерта, крупнейшего города в регионе, Горис отделяет около 100 километров горной дороги через открывшийся в апреле азербайджанский КПП "Лачин". "Обычно до Гориса ехать несколько часов. Мы же ехали целый день из-за больших пробок. На заправках часто нет бензина, люди на них ссорятся и даже дерутся", - рассказал молодой человек по имени Артур, прибывший в Горис рано утром. Он предположил, что большое количество пострадавших во взрыве на заправке в Нагорном Карабахе может быть связано со скоплениями людей на них. "На заправках много людей, они там часто ссорятся", - добавил он. В Горисе переселенцев обеспечили всем необходимым, рассказала женщина по имени Ани, приехавшая с ребенком. "По пути были очереди, но приняли нас хорошо, обеспечили всем необходимым", - сказала она. Уезжающие из Карабаха также рассказывают, что не сталкиваются с проблемами при выезде. "Мы ехали на автобусе. Мужчин попросили выйти, их проверили и всех пропустили. Женщин не просили выходить вообще", - рассказал Артур. Ани также сказала, что не сталкивалась с препятствиями при выезде. "Мы с таким не сталкивались. У нас даже никто не выходил из машины", - сказала она. Ранее корреспондент РИА Новости передавал из Лачина, что жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают организовать движение для желающих выехать. Обстановка на погранпункте с азербайджанской стороны спокойная. Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, армения, степанакерт, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Степанакерт, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Уезжающие из Карабаха армяне рассказали о ситуации на дороге

Уезжающие из Карабаха армяне рассказали, что на дороге огромные пробки

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкПервый распределительный центр в деревне Корнидзор
Первый распределительный центр в деревне Корнидзор - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Первый распределительный центр в деревне Корнидзор
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ГОРИС (Армения), 26 сен - РИА Новости. Уезжающие из Карабаха армяне рассказали, что по пути в Горис по-прежнему наблюдаются огромные пробки, а на бензоколонках выстраиваются очереди и не хватает бензина.
Горис расположен в армянской области Сюник, по пути из Еревана в Карабах. От Степанакерта, крупнейшего города в регионе, Горис отделяет около 100 километров горной дороги через открывшийся в апреле азербайджанский КПП "Лачин".
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"Обычно до Гориса ехать несколько часов. Мы же ехали целый день из-за больших пробок. На заправках часто нет бензина, люди на них ссорятся и даже дерутся", - рассказал молодой человек по имени Артур, прибывший в Горис рано утром. Он предположил, что большое количество пострадавших во взрыве на заправке в Нагорном Карабахе может быть связано со скоплениями людей на них. "На заправках много людей, они там часто ссорятся", - добавил он.
В Горисе переселенцев обеспечили всем необходимым, рассказала женщина по имени Ани, приехавшая с ребенком. "По пути были очереди, но приняли нас хорошо, обеспечили всем необходимым", - сказала она. Уезжающие из Карабаха также рассказывают, что не сталкиваются с проблемами при выезде. "Мы ехали на автобусе. Мужчин попросили выйти, их проверили и всех пропустили. Женщин не просили выходить вообще", - рассказал Артур. Ани также сказала, что не сталкивалась с препятствиями при выезде. "Мы с таким не сталкивались. У нас даже никто не выходил из машины", - сказала она.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал из Лачина, что жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают организовать движение для желающих выехать. Обстановка на погранпункте с азербайджанской стороны спокойная.
Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.
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