https://ria.ru/20230926/karabakh-1898710146.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе
В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе
Любая наблюдательная миссия в Нагорном Карабахе может быть там лишь с согласия Баку, что до инициативы США, то конкретики в ней пока не усматривается, заявил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:28
2023-09-26T13:28
2023-09-26T13:29
в мире
сша
нагорный карабах
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Любая наблюдательная миссия в Нагорном Карабахе может быть там лишь с согласия Баку, что до инициативы США, то конкретики в ней пока не усматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что США работают над созданием международной миссии, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств в части обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. Он добавил, что такая инициатива "активно обсуждается", и США работают над ней вместе с союзниками."Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. Потом, любая миссия может существовать только с согласия Азербайджанской стороны. Нужно себе отдавать отчет в первую очередь именно в этом. Мы же в свою очередь продолжаем наши контакты и с Ереваном, и с Баку, а также с этническими армянами Карабаха", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли контакты с американской стороной по этой теме.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе
Песков: любая миссия в Карабахе может быть там лишь с согласия Баку