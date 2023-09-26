Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 26.09.2023 (обновлено: 13:29 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898710146.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе
В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе
Любая наблюдательная миссия в Нагорном Карабахе может быть там лишь с согласия Баку, что до инициативы США, то конкретики в ней пока не усматривается, заявил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:28
2023-09-26T13:29
в мире
сша
нагорный карабах
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898243638_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_fbb7a318da156afb9461f26ade901508.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Любая наблюдательная миссия в Нагорном Карабахе может быть там лишь с согласия Баку, что до инициативы США, то конкретики в ней пока не усматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что США работают над созданием международной миссии, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств в части обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. Он добавил, что такая инициатива "активно обсуждается", и США работают над ней вместе с союзниками."Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. Потом, любая миссия может существовать только с согласия Азербайджанской стороны. Нужно себе отдавать отчет в первую очередь именно в этом. Мы же в свою очередь продолжаем наши контакты и с Ереваном, и с Баку, а также с этническими армянами Карабаха", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли контакты с американской стороной по этой теме.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
сша
нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898243638_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce9e190e992964510c173afa68d2ee19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нагорный карабах, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан
В мире, США, Нагорный Карабах, Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан
В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе

Песков: любая миссия в Карабахе может быть там лишь с согласия Баку

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Степанакерт
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на город Степанакерт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Любая наблюдательная миссия в Нагорном Карабахе может быть там лишь с согласия Баку, что до инициативы США, то конкретики в ней пока не усматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что США работают над созданием международной миссии, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств в части обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. Он добавил, что такая инициатива "активно обсуждается", и США работают над ней вместе с союзниками.
«
"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. Потом, любая миссия может существовать только с согласия Азербайджанской стороны. Нужно себе отдавать отчет в первую очередь именно в этом. Мы же в свою очередь продолжаем наши контакты и с Ереваном, и с Баку, а также с этническими армянами Карабаха", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли контакты с американской стороной по этой теме.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
В миреСШАНагорный КарабахДмитрий ПесковСитуация в Нагорном КарабахеАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала