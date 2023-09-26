https://ria.ru/20230926/karabakh-1898710146.html

В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе

В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023

В Кремле ответили на вопрос о возможной миссии США в Карабахе

Любая наблюдательная миссия в Нагорном Карабахе может быть там лишь с согласия Баку, что до инициативы США, то конкретики в ней пока не усматривается, заявил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:28

2023-09-26T13:28

2023-09-26T13:29

в мире

сша

нагорный карабах

дмитрий песков

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Любая наблюдательная миссия в Нагорном Карабахе может быть там лишь с согласия Баку, что до инициативы США, то конкретики в ней пока не усматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что США работают над созданием международной миссии, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств в части обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. Он добавил, что такая инициатива "активно обсуждается", и США работают над ней вместе с союзниками."Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. Потом, любая миссия может существовать только с согласия Азербайджанской стороны. Нужно себе отдавать отчет в первую очередь именно в этом. Мы же в свою очередь продолжаем наши контакты и с Ереваном, и с Баку, а также с этническими армянами Карабаха", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли контакты с американской стороной по этой теме.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

сша

нагорный карабах

азербайджан

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, нагорный карабах, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан