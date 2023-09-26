https://ria.ru/20230926/karabakh-1898677595.html
Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору
Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору - РИА Новости, 26.09.2023
Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору
Жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:52
2023-09-26T11:52
2023-09-26T11:52
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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ЛАЧИН (Азербайджан), 26 сен - РИА Новости. Жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают организовать движение для желающих выехать, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка на погранпункте с азербайджанской стороны спокойная. Азербайджанские пограничники регулируют поток выезжающих, легковые автомобили досматривают, грузовики и микроавтобусы проезжают через сканер. Рядом с погранпунктом разместилась часть российского миротворческого контингента: установлен российский флаг и флаг миротворческой миссии, укрепления, на мосту на самой кромке границы с азербайджанской стороны дежурит российский бронетранспортер. Многие машины загружены личным имуществом. Часть жителей пересекают границу пешком. С армянской же стороны прибывают пустые автобусы, которые заберут тех, кто не может выехать самостоятельно. На въезде в Армению образовалась пробка из машин и автобусов. Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.
https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897691711.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору
На въезде в Армению образовалась пробка из выезжающих жителей Карабаха
ЛАЧИН (Азербайджан), 26 сен - РИА Новости. Жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают организовать движение для желающих выехать, передает корреспондент РИА Новости.
Обстановка на погранпункте с азербайджанской стороны спокойная. Азербайджанские пограничники регулируют поток выезжающих, легковые автомобили досматривают, грузовики и микроавтобусы проезжают через сканер.
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Рядом с погранпунктом разместилась часть российского миротворческого контингента: установлен российский флаг и флаг миротворческой миссии, укрепления, на мосту на самой кромке границы с азербайджанской стороны дежурит российский бронетранспортер.
Многие машины загружены личным имуществом. Часть жителей пересекают границу пешком. С армянской же стороны прибывают пустые автобусы, которые заберут тех, кто не может выехать самостоятельно. На въезде в Армению образовалась пробка из машин и автобусов.
Накануне вечером Минобороны РФ
сообщило, что российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта
в Армению через Лачинский коридор.
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