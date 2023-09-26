Рейтинг@Mail.ru
Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898677595.html
Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору
Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору - РИА Новости, 26.09.2023
Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору
Жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:52
2023-09-26T11:52
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898460242_0:390:2948:2048_1920x0_80_0_0_c91b8d8c5a12f6c01038b24e4c6b3469.jpg
ЛАЧИН (Азербайджан), 26 сен - РИА Новости. Жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают организовать движение для желающих выехать, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка на погранпункте с азербайджанской стороны спокойная. Азербайджанские пограничники регулируют поток выезжающих, легковые автомобили досматривают, грузовики и микроавтобусы проезжают через сканер. Рядом с погранпунктом разместилась часть российского миротворческого контингента: установлен российский флаг и флаг миротворческой миссии, укрепления, на мосту на самой кромке границы с азербайджанской стороны дежурит российский бронетранспортер. Многие машины загружены личным имуществом. Часть жителей пересекают границу пешком. С армянской же стороны прибывают пустые автобусы, которые заберут тех, кто не может выехать самостоятельно. На въезде в Армению образовалась пробка из машин и автобусов. Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.
https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897691711.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
армения
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898460242_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_06f84aec712897d2df3ef9629e6fe6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору

На въезде в Армению образовалась пробка из выезжающих жителей Карабаха

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкПервый распределительный центр в деревне Корнидзор, Армения
Первый распределительный центр в деревне Корнидзор, Армения - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
Перейти в медиабанк
Первый распределительный центр в деревне Корнидзор, Армения
Читать ria.ru в
ЛАЧИН (Азербайджан), 26 сен - РИА Новости. Жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают организовать движение для желающих выехать, передает корреспондент РИА Новости.
Обстановка на погранпункте с азербайджанской стороны спокойная. Азербайджанские пограничники регулируют поток выезжающих, легковые автомобили досматривают, грузовики и микроавтобусы проезжают через сканер.
Кадры оказания помощи жителям Карабаха - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч человек
21 сентября, 06:01
Рядом с погранпунктом разместилась часть российского миротворческого контингента: установлен российский флаг и флаг миротворческой миссии, укрепления, на мосту на самой кромке границы с азербайджанской стороны дежурит российский бронетранспортер.
Многие машины загружены личным имуществом. Часть жителей пересекают границу пешком. С армянской же стороны прибывают пустые автобусы, которые заберут тех, кто не может выехать самостоятельно. На въезде в Армению образовалась пробка из машин и автобусов.
Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала