https://ria.ru/20230926/karabakh-1898677595.html

Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору

Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору - РИА Новости, 26.09.2023

Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору

Жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:52

2023-09-26T11:52

2023-09-26T11:52

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

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ЛАЧИН (Азербайджан), 26 сен - РИА Новости. Жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают организовать движение для желающих выехать, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка на погранпункте с азербайджанской стороны спокойная. Азербайджанские пограничники регулируют поток выезжающих, легковые автомобили досматривают, грузовики и микроавтобусы проезжают через сканер. Рядом с погранпунктом разместилась часть российского миротворческого контингента: установлен российский флаг и флаг миротворческой миссии, укрепления, на мосту на самой кромке границы с азербайджанской стороны дежурит российский бронетранспортер. Многие машины загружены личным имуществом. Часть жителей пересекают границу пешком. С армянской же стороны прибывают пустые автобусы, которые заберут тех, кто не может выехать самостоятельно. На въезде в Армению образовалась пробка из машин и автобусов. Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897691711.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе