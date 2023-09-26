https://ria.ru/20230926/golfstrim-1898782422.html

Океанолог прокомментировал сообщения о "коллапсе" Гольфстрима

Океанолог прокомментировал сообщения о "коллапсе" Гольфстрима - РИА Новости, 26.09.2023

Океанолог прокомментировал сообщения о "коллапсе" Гольфстрима

Сообщения об "остановке" Гольфстрима в течение ближайших 25 лет – это информационный вброс, изменение скорости течения пока не наблюдается, заявил врио... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:18

2023-09-26T17:18

2023-09-26T17:18

наука

северная атлантика

российская академия наук

владимир шевченко

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сообщения об "остановке" Гольфстрима в течение ближайших 25 лет – это информационный вброс, изменение скорости течения пока не наблюдается, заявил врио директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук Владимир Шевченко. В июле газета Guardian сообщила, что, согласно новому исследованию, Атлантическая меридиональная оборотная циркуляция (АМОЦ), включающая течение Гольфстрим, из-за глобального потепления может разрушиться во временном отрезке между 2025 и 2095 годами, наиболее вероятный пик — 2050 год. "Мы считаем эту статью таким информационным вбросом. Это часто бывает, когда заинтересованные в каких-то больших экономических проектах люди через ученых, журналистов делают такой вброс… Мы в это не верим", - сказал Шевченко на пресс-конференции. Он рассказал, что ранее член-корреспондент РАН Алексей Соков представил доклад на эту тему. Ученый обобщил многолетние (более 20 лет) наблюдения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН в Северной Атлантике. "За все это время никаких фактов об изменении скорости Гольфстрима отмечено не было", - отметил Шевченко.

https://ria.ru/20230802/okean-1887369407.html

северная атлантика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, северная атлантика, российская академия наук, владимир шевченко