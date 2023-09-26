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Океанолог прокомментировал сообщения о "коллапсе" Гольфстрима - РИА Новости, 26.09.2023
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17:18 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/golfstrim-1898782422.html
Океанолог прокомментировал сообщения о "коллапсе" Гольфстрима
Океанолог прокомментировал сообщения о "коллапсе" Гольфстрима - РИА Новости, 26.09.2023
Океанолог прокомментировал сообщения о "коллапсе" Гольфстрима
Сообщения об "остановке" Гольфстрима в течение ближайших 25 лет – это информационный вброс, изменение скорости течения пока не наблюдается, заявил врио... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:18
2023-09-26T17:18
наука
северная атлантика
российская академия наук
владимир шевченко
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сообщения об "остановке" Гольфстрима в течение ближайших 25 лет – это информационный вброс, изменение скорости течения пока не наблюдается, заявил врио директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук Владимир Шевченко. В июле газета Guardian сообщила, что, согласно новому исследованию, Атлантическая меридиональная оборотная циркуляция (АМОЦ), включающая течение Гольфстрим, из-за глобального потепления может разрушиться во временном отрезке между 2025 и 2095 годами, наиболее вероятный пик — 2050 год. "Мы считаем эту статью таким информационным вбросом. Это часто бывает, когда заинтересованные в каких-то больших экономических проектах люди через ученых, журналистов делают такой вброс… Мы в это не верим", - сказал Шевченко на пресс-конференции. Он рассказал, что ранее член-корреспондент РАН Алексей Соков представил доклад на эту тему. Ученый обобщил многолетние (более 20 лет) наблюдения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН в Северной Атлантике. "За все это время никаких фактов об изменении скорости Гольфстрима отмечено не было", - отметил Шевченко.
https://ria.ru/20230802/okean-1887369407.html
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наука, северная атлантика, российская академия наук, владимир шевченко
Наука, Северная Атлантика, Российская академия наук, Владимир Шевченко
Океанолог прокомментировал сообщения о "коллапсе" Гольфстрима

Океанолог Шевченко назвал предсказания об остановке Гольфстрима вбросом

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкДельфины в водах Атлантического океана
Дельфины в водах Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Дельфины в водах Атлантического океана. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сообщения об "остановке" Гольфстрима в течение ближайших 25 лет – это информационный вброс, изменение скорости течения пока не наблюдается, заявил врио директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук Владимир Шевченко.
В июле газета Guardian сообщила, что, согласно новому исследованию, Атлантическая меридиональная оборотная циркуляция (АМОЦ), включающая течение Гольфстрим, из-за глобального потепления может разрушиться во временном отрезке между 2025 и 2095 годами, наиболее вероятный пик — 2050 год.
«
"Мы считаем эту статью таким информационным вбросом. Это часто бывает, когда заинтересованные в каких-то больших экономических проектах люди через ученых, журналистов делают такой вброс… Мы в это не верим", - сказал Шевченко на пресс-конференции.
Он рассказал, что ранее член-корреспондент РАН Алексей Соков представил доклад на эту тему. Ученый обобщил многолетние (более 20 лет) наблюдения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН в Северной Атлантике.
"За все это время никаких фактов об изменении скорости Гольфстрима отмечено не было", - отметил Шевченко.
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