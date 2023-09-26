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Госдума приняла закон о пожарном надзоре на критически важных объектах

Госдума приняла закон о пожарном надзоре на критически важных объектах - РИА Новости, 26.09.2023

Госдума приняла закон о пожарном надзоре на критически важных объектах

Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий постоянный федеральный государственный пожарный надзор на критически важных объектах РФ. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:02

2023-09-26T14:02

2023-09-26T14:05

общество

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий постоянный федеральный государственный пожарный надзор на критически важных объектах РФ. Инициатива была внесена в феврале депутатами ГД от "Единой России" Эрнестом Валеевым и Антоном Гетта. "Проект федерального закона... направлен на установление постоянного федерального государственного пожарного надзора на объектах, входящих в утверждаемый правительством РФ перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, закрытых административно-территориальных образований, федеральных территорий, где создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы", - следует из пояснительной записки. Закон включает положение о том, что при осуществлении пожарного надзора в режиме постоянного государственного контроля плановые контрольные мероприятия не проводятся. Им также предусмотрено, что пункт об установлении постоянного пожарного контроля на таких объектах вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования.

https://ria.ru/20230926/gd-1898635435.html

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общество, россия, эрнест валеев, антон гетта, единая россия, госдума рф