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Госдума приняла закон о пожарном надзоре на критически важных объектах
Госдума приняла закон о пожарном надзоре на критически важных объектах - РИА Новости, 26.09.2023
Госдума приняла закон о пожарном надзоре на критически важных объектах
Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий постоянный федеральный государственный пожарный надзор на критически важных объектах РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:02
2023-09-26T14:02
2023-09-26T14:05
общество
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эрнест валеев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий постоянный федеральный государственный пожарный надзор на критически важных объектах РФ. Инициатива была внесена в феврале депутатами ГД от "Единой России" Эрнестом Валеевым и Антоном Гетта. "Проект федерального закона... направлен на установление постоянного федерального государственного пожарного надзора на объектах, входящих в утверждаемый правительством РФ перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, закрытых административно-территориальных образований, федеральных территорий, где создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы", - следует из пояснительной записки. Закон включает положение о том, что при осуществлении пожарного надзора в режиме постоянного государственного контроля плановые контрольные мероприятия не проводятся. Им также предусмотрено, что пункт об установлении постоянного пожарного контроля на таких объектах вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования.
https://ria.ru/20230926/gd-1898635435.html
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общество, россия, эрнест валеев, антон гетта, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Эрнест Валеев, Антон Гетта, Единая Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о пожарном надзоре на критически важных объектах
ГД приняла закон о постоянном пожарном надзоре на критически важных объектах РФ