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СМИ: в Госдуме готовят проект налога на сверхприбыль

СМИ: в Госдуме готовят проект налога на сверхприбыль - РИА Новости, 26.09.2023

СМИ: в Госдуме готовят проект налога на сверхприбыль

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, которым предлагается ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, пишет газета "Известия" со... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:26

2023-09-26T09:26

2023-09-26T09:26

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, которым предлагается ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ. По мнению авторов инициативы, текущая версия закона о налоге на сверхприбыль устанавливает "необоснованные исключения" по уплате этого налога, в том числе для компаний нефтяного и газового сектора, пишет издание. "Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков", — цитирует газета пояснительную записку к документу. "Законодатели предлагают существенно сократить список организаций, которые не будут платить этот налог. К таковым авторы инициативы отнесли организации, которые в течение 2022 года вели добычу углеводородного сырья, угля, а также совершали операции по переработке нефтяного сырья. Кроме того, налог должен распространиться на организации, которые в 2022 году были участниками консолидированной группы налогоплательщиков и осуществляли деятельность по производству сжиженного природного газа", - пишет издание. Согласно документу, "принятие законопроекта не приведет к ухудшению финансового положения указанных организаций, поскольку налог будет уплачиваться только при наличии сверхприбыли, рассчитываемой по правилам, установленным в федеральном законе", отмечается в статье. По данным газеты, законопроект будет внесен в Госдуму 26 сентября. Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом в случае ранней уплаты - с 1 октября по 30 ноября 2023 года - эффективная ставка налога снижается до 5%. Действующий закон освобождает от уплаты налога на сверхприбыль компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля.

https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898392734.html

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