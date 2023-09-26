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Нидерланды назвали сроки поставок истребителей F-16 Украине - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 26.09.2023 (обновлено: 20:49 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/f-16-1898819397.html
Нидерланды назвали сроки поставок истребителей F-16 Украине
Нидерланды назвали сроки поставок истребителей F-16 Украине - РИА Новости, 26.09.2023
Нидерланды назвали сроки поставок истребителей F-16 Украине
Нидерланды рассчитывают направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году, сообщила в интервью MSNBC министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:51
2023-09-26T20:49
специальная военная операция на украине
нидерланды
украина
f-16
министерство обороны сша
сергей лавров
сша
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ГААГА, 26 сен - РИА Новости. Нидерланды рассчитывают направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году, сообщила в интервью MSNBC министр обороны страны Кайса Оллонгрен.Глава оборонного ведомства Нидерландов в настоящее время находится с рабочим визитом в США."Фактические поставки истребителей начнутся где-то в следующем году", - сказала Оллонгрен в интервью американскому телеканалу MSNBC в ответ на вопрос о том, когда Нидерланды направят Киеву первые F-16.По ее словам, все будет зависеть от того, сколько времени займет обучение украинских летчиков управлению истребителями."Мы не знаем, как много времени уйдет на их подготовку. Мы рассчитываем, что это займет 6-8 месяцев, что очень быстро по сравнению с тем, сколько обучаются наши пилоты… Мы сейчас работаем над созданием центра обучения в Румынии, ожидаем, что он откроется как можно скорее", - отметила министр.Ранее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.В конце августа Владимир Зеленский посетил Нидерланды, сообщив, что на встрече с премьер-министром Марком Рютте стороны договорились о поставке украинской армии 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров. Сам же Рютте не уточнил количество истребителей, которые Нидерланды поставят Киеву.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230913/istrebiteli-1896217368.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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нидерланды, украина, f-16, министерство обороны сша, сергей лавров, сша
Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, Украина, F-16, Министерство обороны США, Сергей Лавров, США
Нидерланды назвали сроки поставок истребителей F-16 Украине

Глава МО Нидерландов: Амстердам рассчитывает направить Киеву F-16 в 2024 году

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ГААГА, 26 сен - РИА Новости. Нидерланды рассчитывают направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году, сообщила в интервью MSNBC министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
Глава оборонного ведомства Нидерландов в настоящее время находится с рабочим визитом в США.
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"Фактические поставки истребителей начнутся где-то в следующем году", - сказала Оллонгрен в интервью американскому телеканалу MSNBC в ответ на вопрос о том, когда Нидерланды направят Киеву первые F-16.
По ее словам, все будет зависеть от того, сколько времени займет обучение украинских летчиков управлению истребителями.
"Мы не знаем, как много времени уйдет на их подготовку. Мы рассчитываем, что это займет 6-8 месяцев, что очень быстро по сравнению с тем, сколько обучаются наши пилоты… Мы сейчас работаем над созданием центра обучения в Румынии, ожидаем, что он откроется как можно скорее", - отметила министр.
Ранее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
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В конце августа Владимир Зеленский посетил Нидерланды, сообщив, что на встрече с премьер-министром Марком Рютте стороны договорились о поставке украинской армии 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров. Сам же Рютте не уточнил количество истребителей, которые Нидерланды поставят Киеву.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Специальная военная операция на УкраинеНидерландыУкраинаF-16Министерство обороны СШАСергей ЛавровСША
 
 
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