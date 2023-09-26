https://ria.ru/20230926/f-16-1898819397.html

Нидерланды назвали сроки поставок истребителей F-16 Украине

Нидерланды назвали сроки поставок истребителей F-16 Украине - РИА Новости, 26.09.2023

Нидерланды назвали сроки поставок истребителей F-16 Украине

Нидерланды рассчитывают направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году, сообщила в интервью MSNBC министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:51

2023-09-26T19:51

2023-09-26T20:49

специальная военная операция на украине

нидерланды

украина

f-16

министерство обороны сша

сергей лавров

сша

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ГААГА, 26 сен - РИА Новости. Нидерланды рассчитывают направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году, сообщила в интервью MSNBC министр обороны страны Кайса Оллонгрен.Глава оборонного ведомства Нидерландов в настоящее время находится с рабочим визитом в США."Фактические поставки истребителей начнутся где-то в следующем году", - сказала Оллонгрен в интервью американскому телеканалу MSNBC в ответ на вопрос о том, когда Нидерланды направят Киеву первые F-16.По ее словам, все будет зависеть от того, сколько времени займет обучение украинских летчиков управлению истребителями."Мы не знаем, как много времени уйдет на их подготовку. Мы рассчитываем, что это займет 6-8 месяцев, что очень быстро по сравнению с тем, сколько обучаются наши пилоты… Мы сейчас работаем над созданием центра обучения в Румынии, ожидаем, что он откроется как можно скорее", - отметила министр.Ранее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.В конце августа Владимир Зеленский посетил Нидерланды, сообщив, что на встрече с премьер-министром Марком Рютте стороны договорились о поставке украинской армии 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров. Сам же Рютте не уточнил количество истребителей, которые Нидерланды поставят Киеву.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230913/istrebiteli-1896217368.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20230912/shvetsiya-1895840810.html

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нидерланды, украина, f-16, министерство обороны сша, сергей лавров, сша