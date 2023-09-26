Нидерланды назвали сроки поставок истребителей F-16 Украине
Глава МО Нидерландов: Амстердам рассчитывает направить Киеву F-16 в 2024 году
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ГААГА, 26 сен - РИА Новости. Нидерланды рассчитывают направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году, сообщила в интервью MSNBC министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
Глава оборонного ведомства Нидерландов в настоящее время находится с рабочим визитом в США.
"Фактические поставки истребителей начнутся где-то в следующем году", - сказала Оллонгрен в интервью американскому телеканалу MSNBC в ответ на вопрос о том, когда Нидерланды направят Киеву первые F-16.
По ее словам, все будет зависеть от того, сколько времени займет обучение украинских летчиков управлению истребителями.
"Мы не знаем, как много времени уйдет на их подготовку. Мы рассчитываем, что это займет 6-8 месяцев, что очень быстро по сравнению с тем, сколько обучаются наши пилоты… Мы сейчас работаем над созданием центра обучения в Румынии, ожидаем, что он откроется как можно скорее", - отметила министр.
Ранее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
В конце августа Владимир Зеленский посетил Нидерланды, сообщив, что на встрече с премьер-министром Марком Рютте стороны договорились о поставке украинской армии 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров. Сам же Рютте не уточнил количество истребителей, которые Нидерланды поставят Киеву.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.