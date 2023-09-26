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В ЕП заявили, что экономическая модель ЕС не выживет при расширении - РИА Новости, 26.09.2023
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10:20 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/evrosoyuz-1898644866.html
В ЕП заявили, что экономическая модель ЕС не выживет при расширении
В ЕП заявили, что экономическая модель ЕС не выживет при расширении - РИА Новости, 26.09.2023
В ЕП заявили, что экономическая модель ЕС не выживет при расширении
Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила в интервью газете Guardian, что текущая экономическая модель ЕС не выживет при расширении блока. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:20
2023-09-26T10:20
украина
роберта метсола
евросоюз
европарламент
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила в интервью газете Guardian, что текущая экономическая модель ЕС не выживет при расширении блока. "Конечно, та экономическая модель, которая у нас есть сейчас, это не та модель, которая выживет с 32 или 33 (странами-членами). Но именно сейчас нам нужно об этом поговорить. Мы уже начали (дискуссии - ред.) в парламенте", - отметила она. По мнению Метсолы, нет необходимости ждать вступления кандидатов в ЕС, прежде чем предоставить им некоторые преимущества от членства. Так, блок может отменить для этих стран ряд торговых барьеров. Как отметила глава Европарламента, "ничего не исключается", в том числе предоставление Украине доступа к внутренним рынкам до ее возможного присоединения к Евросоюзу.
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украина, роберта метсола, евросоюз, европарламент, в мире
Украина, Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, В мире
В ЕП заявили, что экономическая модель ЕС не выживет при расширении

Глава ЕП Метсола: экономическая модель ЕС не выживет при расширении

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила в интервью газете Guardian, что текущая экономическая модель ЕС не выживет при расширении блока.
«
"Конечно, та экономическая модель, которая у нас есть сейчас, это не та модель, которая выживет с 32 или 33 (странами-членами). Но именно сейчас нам нужно об этом поговорить. Мы уже начали (дискуссии - ред.) в парламенте", - отметила она.
По мнению Метсолы, нет необходимости ждать вступления кандидатов в ЕС, прежде чем предоставить им некоторые преимущества от членства. Так, блок может отменить для этих стран ряд торговых барьеров.
Как отметила глава Европарламента, "ничего не исключается", в том числе предоставление Украине доступа к внутренним рынкам до ее возможного присоединения к Евросоюзу.
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