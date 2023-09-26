https://ria.ru/20230926/evrosoyuz-1898644866.html

В ЕП заявили, что экономическая модель ЕС не выживет при расширении

В ЕП заявили, что экономическая модель ЕС не выживет при расширении - РИА Новости, 26.09.2023

В ЕП заявили, что экономическая модель ЕС не выживет при расширении

Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила в интервью газете Guardian, что текущая экономическая модель ЕС не выживет при расширении блока. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:20

2023-09-26T10:20

2023-09-26T10:20

украина

роберта метсола

евросоюз

европарламент

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_874:811:3072:2048_1920x0_80_0_0_571366869840ec09b8454bb1f7e307a6.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила в интервью газете Guardian, что текущая экономическая модель ЕС не выживет при расширении блока. "Конечно, та экономическая модель, которая у нас есть сейчас, это не та модель, которая выживет с 32 или 33 (странами-членами). Но именно сейчас нам нужно об этом поговорить. Мы уже начали (дискуссии - ред.) в парламенте", - отметила она. По мнению Метсолы, нет необходимости ждать вступления кандидатов в ЕС, прежде чем предоставить им некоторые преимущества от членства. Так, блок может отменить для этих стран ряд торговых барьеров. Как отметила глава Европарламента, "ничего не исключается", в том числе предоставление Украине доступа к внутренним рынкам до ее возможного присоединения к Евросоюзу.

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, роберта метсола, евросоюз, европарламент, в мире