https://ria.ru/20230926/evrosoyuz-1898628247.html

Российский дипломат: председательство Венгрии не изменит политику Совета ЕС

Российский дипломат: председательство Венгрии не изменит политику Совета ЕС - РИА Новости, 26.09.2023

Российский дипломат: председательство Венгрии не изменит политику Совета ЕС

Председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое пройдет во второй половине 2024 года, вряд ли приведет к откату в антироссийской политике, заявил в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:47

2023-09-26T08:47

2023-09-26T12:23

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совет евросоюза

брюссель

кирилл логвинов

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое пройдет во второй половине 2024 года, вряд ли приведет к откату в антироссийской политике, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Венгрия, согласно принципу ротации, примет председательство в Совете ЕС в июле 2024 года. Оно продлится полгода. Европейский парламент на пленарной сессии в Брюсселе в июне принял резолюцию, в которой оспорил право Венгрии на председательство в Совете ЕС из-за якобы нарушения принципа верховенства права и несоблюдения европейских ценностей, а также призвал Еврокомиссию "вмешаться". "Важно понимать, что антироссийская повестка формируется в Евросоюзе коллективными решениями евростолиц, а не столько страной-председателем в Совете ЕС. Потому о каком-либо возможном откате в широком плане говорить нельзя", - сказал Логвинов. По его словам, "судя по заявлениям руководства Венгрии, текущая политика ЕС в отношении России, прежде всего санкции, серьезно затрагивает национальные интересы Будапешта". Отвечая на вопрос РИА Новости о причинах страха Европарламента перед предстоящим председательством Венгрии, и.о. постпреда России при ЕС отметил, что "опасения Европарламента в отношении венгерского председательства отражают внутриесовские "разборки": на венгров оказывается серьезное давление, которое связано прежде всего с их особым мнением по ряду вопросов внутренней и внешней политики ЕС". Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова >>

https://ria.ru/20230921/vengriya-1897806949.html

https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885309315.html

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Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, евросоюз, европарламент, совет евросоюза, брюссель, кирилл логвинов