Российский дипломат: председательство Венгрии не изменит политику Совета ЕС
Логвинов: председательство Венгрии не смягчит антироссийскую политику Совета ЕС
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое пройдет во второй половине 2024 года, вряд ли приведет к откату в антироссийской политике, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Венгрия, согласно принципу ротации, примет председательство в Совете ЕС в июле 2024 года. Оно продлится полгода. Европейский парламент на пленарной сессии в Брюсселе в июне принял резолюцию, в которой оспорил право Венгрии на председательство в Совете ЕС из-за якобы нарушения принципа верховенства права и несоблюдения европейских ценностей, а также призвал Еврокомиссию "вмешаться".
«
"Важно понимать, что антироссийская повестка формируется в Евросоюзе коллективными решениями евростолиц, а не столько страной-председателем в Совете ЕС. Потому о каком-либо возможном откате в широком плане говорить нельзя", - сказал Логвинов.
По его словам, "судя по заявлениям руководства Венгрии, текущая политика ЕС в отношении России, прежде всего санкции, серьезно затрагивает национальные интересы Будапешта".
Отвечая на вопрос РИА Новости о причинах страха Европарламента перед предстоящим председательством Венгрии, и.о. постпреда России при ЕС отметил, что "опасения Европарламента в отношении венгерского председательства отражают внутриесовские "разборки": на венгров оказывается серьезное давление, которое связано прежде всего с их особым мнением по ряду вопросов внутренней и внешней политики ЕС".