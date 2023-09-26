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Российский дипломат: председательство Венгрии не изменит политику Совета ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
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08:47 26.09.2023 (обновлено: 12:23 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/evrosoyuz-1898628247.html
Российский дипломат: председательство Венгрии не изменит политику Совета ЕС
Российский дипломат: председательство Венгрии не изменит политику Совета ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
Российский дипломат: председательство Венгрии не изменит политику Совета ЕС
Председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое пройдет во второй половине 2024 года, вряд ли приведет к откату в антироссийской политике, заявил в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:47
2023-09-26T12:23
в мире
венгрия
евросоюз
европарламент
совет евросоюза
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое пройдет во второй половине 2024 года, вряд ли приведет к откату в антироссийской политике, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Венгрия, согласно принципу ротации, примет председательство в Совете ЕС в июле 2024 года. Оно продлится полгода. Европейский парламент на пленарной сессии в Брюсселе в июне принял резолюцию, в которой оспорил право Венгрии на председательство в Совете ЕС из-за якобы нарушения принципа верховенства права и несоблюдения европейских ценностей, а также призвал Еврокомиссию "вмешаться". "Важно понимать, что антироссийская повестка формируется в Евросоюзе коллективными решениями евростолиц, а не столько страной-председателем в Совете ЕС. Потому о каком-либо возможном откате в широком плане говорить нельзя", - сказал Логвинов. По его словам, "судя по заявлениям руководства Венгрии, текущая политика ЕС в отношении России, прежде всего санкции, серьезно затрагивает национальные интересы Будапешта". Отвечая на вопрос РИА Новости о причинах страха Европарламента перед предстоящим председательством Венгрии, и.о. постпреда России при ЕС отметил, что "опасения Европарламента в отношении венгерского председательства отражают внутриесовские "разборки": на венгров оказывается серьезное давление, которое связано прежде всего с их особым мнением по ряду вопросов внутренней и внешней политики ЕС". Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230921/vengriya-1897806949.html
https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885309315.html
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в мире, венгрия, евросоюз, европарламент, совет евросоюза, брюссель, кирилл логвинов
В мире, Венгрия, Евросоюз, Европарламент, Совет Евросоюза, Брюссель, Кирилл Логвинов
Российский дипломат: председательство Венгрии не изменит политику Совета ЕС

Логвинов: председательство Венгрии не смягчит антироссийскую политику Совета ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое пройдет во второй половине 2024 года, вряд ли приведет к откату в антироссийской политике, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Венгрия, согласно принципу ротации, примет председательство в Совете ЕС в июле 2024 года. Оно продлится полгода. Европейский парламент на пленарной сессии в Брюсселе в июне принял резолюцию, в которой оспорил право Венгрии на председательство в Совете ЕС из-за якобы нарушения принципа верховенства права и несоблюдения европейских ценностей, а также призвал Еврокомиссию "вмешаться".
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"Важно понимать, что антироссийская повестка формируется в Евросоюзе коллективными решениями евростолиц, а не столько страной-председателем в Совете ЕС. Потому о каком-либо возможном откате в широком плане говорить нельзя", - сказал Логвинов.
По его словам, "судя по заявлениям руководства Венгрии, текущая политика ЕС в отношении России, прежде всего санкции, серьезно затрагивает национальные интересы Будапешта".
Отвечая на вопрос РИА Новости о причинах страха Европарламента перед предстоящим председательством Венгрии, и.о. постпреда России при ЕС отметил, что "опасения Европарламента в отношении венгерского председательства отражают внутриесовские "разборки": на венгров оказывается серьезное давление, которое связано прежде всего с их особым мнением по ряду вопросов внутренней и внешней политики ЕС".
Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова >>
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