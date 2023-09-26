https://ria.ru/20230926/es-1898642498.html

Российский дипломат назвал настоящие причины ввода санкций Западом

Российский дипломат назвал настоящие причины ввода санкций Западом - РИА Новости, 26.09.2023

Российский дипломат назвал настоящие причины ввода санкций Западом

Заявленная Брюсселем трактовка антироссийских санкций как намерение лишить Россию доходов предназначена, скорее, для жителей Евросоюза, на самом деле цель всех... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:07

2023-09-26T10:07

2023-09-26T12:25

россия

брюссель

украина

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

кирилл логвинов

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Заявленная Брюсселем трактовка антироссийских санкций как намерение лишить Россию доходов предназначена, скорее, для жителей Евросоюза, на самом деле цель всех санкций Запада – наказать россиян за чувство собственного достоинства и нежелание менять свои взгляды, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Ранее в ЕС неоднократно заявляли, что главная цель санкций – лишить Россию доходов и вынудить прекратить спецоперацию. "Брюссельская трактовка рестрикций как способа заставить Россию отказаться от СВО предназначена, скорее, для европейского обывателя. На самом же деле логика санкционного давления на нашу страну совершенно в другом: наказать всех без исключения россиян за то, что они вопреки западным ожиданиям и прогнозам сохраняют чувство собственного достоинства и не намерены под воздействием внешних обстоятельств менять свои взгляды на жизнь и представления о будущем России", - сказал собеседник агентства. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Пояснение ЕК породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги, поскольку их массовый импорт также запрещен санкциями. В ЕК позднее пояснили, что страны ЕС должны действовать пропорционально и разумно и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова >>

https://ria.ru/20230926/es-1898638477.html

https://ria.ru/20230926/krizis-1898634030.html

россия

брюссель

украина

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россия, брюссель, украина, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, кирилл логвинов