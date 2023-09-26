https://ria.ru/20230926/es-1898638477.html

Российский дипломат сообщил о проблемах в ЕС из-за расходов на оборону

Российский дипломат сообщил о проблемах в ЕС из-за расходов на оборону - РИА Новости, 26.09.2023

Российский дипломат сообщил о проблемах в ЕС из-за расходов на оборону

Незапланированные расходы на оборону, в том числе для помощи Украине, заставят Европейский союз умерить амбиции в других важных для союза сферах, заявил в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:44

2023-09-26T09:44

2023-09-26T12:24

украина

россия

брюссель

евросоюз

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кирилл логвинов

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Незапланированные расходы на оборону, в том числе для помощи Украине, заставят Европейский союз умерить амбиции в других важных для союза сферах, заявил в интервью РИА Новости и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. "Очевидно, что рост расходов на оборонку не входил в планы ЕС, поэтому ему придется умерить амбиции даже по тем направлениям, которые должны обеспечить качественный рывок в развитии евроинтеграции, в частности "зеленый" и цифровой переходы. Однако многое из того, что Брюссель сегодня осуществляет в экономической и финансовой сферах направлено на реализацию главного политического приоритета - оказание всесторонней помощи Украине и "нанесение стратегического поражения России", - сказал Логвинов. По мнению дипломата, нельзя сказать, что в данном вопросе у Евросоюза "все идет по плану". "Брюссель поспешил понадавать обещаний, спустил соответствующую разнарядку в евростолицы. Однако это подразумевает необходимость перевода экономики евроинтеграционного проекта на военные рельсы. Уверен, что многие в Европе не только оказались к подобному не готовы, но и молча задаются резонным вопросом, зачем все это надо, как основные для Евросоюза задачи - обеспечение высокого социально-экономического благополучия населения и повышение конкурентоспособности блока - соотносятся с милитаризацией его экономики. Отсюда (за исключением ВПК) здесь никто не торопится клепать новые вооружения и опустошать имеющиеся запасы", - пояснил и.о. постпреда России при ЕС. Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова >>

https://ria.ru/20230926/krizis-1898634030.html

https://ria.ru/20230925/zavisimost-1898398546.html

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украина, россия, брюссель, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кирилл логвинов