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В "Экспоцентре" открылся блок детских выставок - РИА Новости, 26.09.2023
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18:30 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ekspotsentr-1898803184.html
В "Экспоцентре" открылся блок детских выставок
В "Экспоцентре" открылся блок детских выставок - РИА Новости, 26.09.2023
В "Экспоцентре" открылся блок детских выставок
Международные выставки индустрии детских товаров "Мир детства-2023" и "CJF – Детская мода-2023. Осень" открылись во вторник в московском "Экспоцентре" при... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:30
2023-09-26T18:30
москва
экспоцентр
торгово-промышленная палата рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международные выставки индустрии детских товаров "Мир детства-2023" и "CJF – Детская мода-2023. Осень" открылись во вторник в московском "Экспоцентре" при поддержке Минпромторга РФ и под патронатом ТПП РФ, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр". Как отметил председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин, из 800 компаний-участников более 500 – российские. "Не секрет, что B2B выставки отражают тенденции, которые есть в отрасли. В целом российский рынок детских товаров превысил триллион рублей. Наши выставки детского блока в этом году выросли примерно на 20% - по площади и по участникам. Из 800 компаний, которые участвуют в наших проектах, более 500 – российские. И это тоже вполне соответствует общему тренду: за счет ухода ряда иностранных компаний ниши освобождаются и российские компании активно наращивают свое присутствие в различных сегментах детских товаров. Лидеры рынка расширяют ассортимент, запускают новинки и собственные торговые марки", - приводятся в сообщении слова Вялкина. Он добавил, что трансформируются и маркетинговые инструменты продвижения детских товаров, чему посвящена значительная часть мероприятий деловой программы выставок. "Очень важно, что наши производители сейчас ориентируются не только на внутренний рынок, но и на внешний. Товары успешно подаются на рынках Азии и Латинской Америки. Можно говорить уже о конкурентоспособности в мировом масштабе", - подчеркнул Вялкин. В 28-й международной выставке "Мир детства-2023" принимают участие более 500 компаний из Казахстана, Китая, России, Белоруссии, Таиланда, Турции, Узбекистана. Национальную экспозицию представят компании из Китая. На площади около 13 тысяч квадратных метров демонстрируются лучшие российские и зарубежные бренды товаров для детей. В свою очередь, "CJF – Детская мода" - крупнейший конгрессно-выставочный проект индустрии детской одежды, обуви и аксессуаров на пространстве СНГ - представляет на площади более 5,5 тысячи квадратных метров новые коллекции модной одежды, обуви, аксессуаров для детей и подростков, одежду для будущих мам, торговое оборудование, ткани и фурнитура. Среди участников - более 260 брендов из Индии, Испании, Киргизии, Китая, России, Белоруссии, а также Турции, которая представлена национальной экспозицией. Объединенная деловая программа выставок насчитывает около 50 крупных мероприятий. В ее рамках начал работу XIV Конгресс индустрии детских товаров (региональный этап). В ходе конгресса будут рассмотрены лучшие практики регионов по развитию индустрии детских товаров, эксперты обсудят традиционные семейные подходы к воспитанию детей и роль в этом процессе промышленности детских товаров, включая книгоиздание, кинематограф и анимацию. Будут сформированы предложения по поддержке отечественных производителей товаров для детей, которые используют в своей продукции образы героев российской детской литературы и мультфильмов.
https://ria.ru/20230710/vystavki-1883312756.html
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москва, экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Москва, Экспоцентр, Торгово-промышленная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

В "Экспоцентре" открылся блок детских выставок

© РИА Новости / Кирилл Калинников Генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Алексей Вялкин
Генеральный директор ЦВК Экспоцентр Алексей Вялкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Алексей Вялкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международные выставки индустрии детских товаров "Мир детства-2023" и "CJF – Детская мода-2023. Осень" открылись во вторник в московском "Экспоцентре" при поддержке Минпромторга РФ и под патронатом ТПП РФ, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".
Как отметил председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин, из 800 компаний-участников более 500 – российские.
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"Не секрет, что B2B выставки отражают тенденции, которые есть в отрасли. В целом российский рынок детских товаров превысил триллион рублей. Наши выставки детского блока в этом году выросли примерно на 20% - по площади и по участникам. Из 800 компаний, которые участвуют в наших проектах, более 500 – российские. И это тоже вполне соответствует общему тренду: за счет ухода ряда иностранных компаний ниши освобождаются и российские компании активно наращивают свое присутствие в различных сегментах детских товаров. Лидеры рынка расширяют ассортимент, запускают новинки и собственные торговые марки", - приводятся в сообщении слова Вялкина.
Он добавил, что трансформируются и маркетинговые инструменты продвижения детских товаров, чему посвящена значительная часть мероприятий деловой программы выставок. "Очень важно, что наши производители сейчас ориентируются не только на внутренний рынок, но и на внешний. Товары успешно подаются на рынках Азии и Латинской Америки. Можно говорить уже о конкурентоспособности в мировом масштабе", - подчеркнул Вялкин.
В 28-й международной выставке "Мир детства-2023" принимают участие более 500 компаний из Казахстана, Китая, России, Белоруссии, Таиланда, Турции, Узбекистана. Национальную экспозицию представят компании из Китая. На площади около 13 тысяч квадратных метров демонстрируются лучшие российские и зарубежные бренды товаров для детей.
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В свою очередь, "CJF – Детская мода" - крупнейший конгрессно-выставочный проект индустрии детской одежды, обуви и аксессуаров на пространстве СНГ - представляет на площади более 5,5 тысячи квадратных метров новые коллекции модной одежды, обуви, аксессуаров для детей и подростков, одежду для будущих мам, торговое оборудование, ткани и фурнитура. Среди участников - более 260 брендов из Индии, Испании, Киргизии, Китая, России, Белоруссии, а также Турции, которая представлена национальной экспозицией.
Объединенная деловая программа выставок насчитывает около 50 крупных мероприятий. В ее рамках начал работу XIV Конгресс индустрии детских товаров (региональный этап). В ходе конгресса будут рассмотрены лучшие практики регионов по развитию индустрии детских товаров, эксперты обсудят традиционные семейные подходы к воспитанию детей и роль в этом процессе промышленности детских товаров, включая книгоиздание, кинематограф и анимацию. Будут сформированы предложения по поддержке отечественных производителей товаров для детей, которые используют в своей продукции образы героев российской детской литературы и мультфильмов.
 
МоскваЭкспоцентрТоргово-промышленная палата РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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