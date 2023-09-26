https://ria.ru/20230926/ekspotsentr-1898803184.html

В "Экспоцентре" открылся блок детских выставок

В "Экспоцентре" открылся блок детских выставок - РИА Новости, 26.09.2023

В "Экспоцентре" открылся блок детских выставок

Международные выставки индустрии детских товаров "Мир детства-2023" и "CJF – Детская мода-2023. Осень" открылись во вторник в московском "Экспоцентре" при... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:30

2023-09-26T18:30

2023-09-26T18:30

москва

экспоцентр

торгово-промышленная палата рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736489000_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17cf6407aaac152712d39108f1a8ec74.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международные выставки индустрии детских товаров "Мир детства-2023" и "CJF – Детская мода-2023. Осень" открылись во вторник в московском "Экспоцентре" при поддержке Минпромторга РФ и под патронатом ТПП РФ, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр". Как отметил председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин, из 800 компаний-участников более 500 – российские. "Не секрет, что B2B выставки отражают тенденции, которые есть в отрасли. В целом российский рынок детских товаров превысил триллион рублей. Наши выставки детского блока в этом году выросли примерно на 20% - по площади и по участникам. Из 800 компаний, которые участвуют в наших проектах, более 500 – российские. И это тоже вполне соответствует общему тренду: за счет ухода ряда иностранных компаний ниши освобождаются и российские компании активно наращивают свое присутствие в различных сегментах детских товаров. Лидеры рынка расширяют ассортимент, запускают новинки и собственные торговые марки", - приводятся в сообщении слова Вялкина. Он добавил, что трансформируются и маркетинговые инструменты продвижения детских товаров, чему посвящена значительная часть мероприятий деловой программы выставок. "Очень важно, что наши производители сейчас ориентируются не только на внутренний рынок, но и на внешний. Товары успешно подаются на рынках Азии и Латинской Америки. Можно говорить уже о конкурентоспособности в мировом масштабе", - подчеркнул Вялкин. В 28-й международной выставке "Мир детства-2023" принимают участие более 500 компаний из Казахстана, Китая, России, Белоруссии, Таиланда, Турции, Узбекистана. Национальную экспозицию представят компании из Китая. На площади около 13 тысяч квадратных метров демонстрируются лучшие российские и зарубежные бренды товаров для детей. В свою очередь, "CJF – Детская мода" - крупнейший конгрессно-выставочный проект индустрии детской одежды, обуви и аксессуаров на пространстве СНГ - представляет на площади более 5,5 тысячи квадратных метров новые коллекции модной одежды, обуви, аксессуаров для детей и подростков, одежду для будущих мам, торговое оборудование, ткани и фурнитура. Среди участников - более 260 брендов из Индии, Испании, Киргизии, Китая, России, Белоруссии, а также Турции, которая представлена национальной экспозицией. Объединенная деловая программа выставок насчитывает около 50 крупных мероприятий. В ее рамках начал работу XIV Конгресс индустрии детских товаров (региональный этап). В ходе конгресса будут рассмотрены лучшие практики регионов по развитию индустрии детских товаров, эксперты обсудят традиционные семейные подходы к воспитанию детей и роль в этом процессе промышленности детских товаров, включая книгоиздание, кинематограф и анимацию. Будут сформированы предложения по поддержке отечественных производителей товаров для детей, которые используют в своей продукции образы героев российской детской литературы и мультфильмов.

https://ria.ru/20230710/vystavki-1883312756.html

https://ria.ru/20230404/indiya-1863035127.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)