В "Экспоцентре" открылся блок детских выставок
Генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Алексей Вялкин. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международные выставки индустрии детских товаров "Мир детства-2023" и "CJF – Детская мода-2023. Осень" открылись во вторник в московском "Экспоцентре" при поддержке Минпромторга РФ и под патронатом ТПП РФ, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".
Как отметил председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин, из 800 компаний-участников более 500 – российские.
"Не секрет, что B2B выставки отражают тенденции, которые есть в отрасли. В целом российский рынок детских товаров превысил триллион рублей. Наши выставки детского блока в этом году выросли примерно на 20% - по площади и по участникам. Из 800 компаний, которые участвуют в наших проектах, более 500 – российские. И это тоже вполне соответствует общему тренду: за счет ухода ряда иностранных компаний ниши освобождаются и российские компании активно наращивают свое присутствие в различных сегментах детских товаров. Лидеры рынка расширяют ассортимент, запускают новинки и собственные торговые марки", - приводятся в сообщении слова Вялкина.
Он добавил, что трансформируются и маркетинговые инструменты продвижения детских товаров, чему посвящена значительная часть мероприятий деловой программы выставок. "Очень важно, что наши производители сейчас ориентируются не только на внутренний рынок, но и на внешний. Товары успешно подаются на рынках Азии и Латинской Америки. Можно говорить уже о конкурентоспособности в мировом масштабе", - подчеркнул Вялкин.
В 28-й международной выставке "Мир детства-2023" принимают участие более 500 компаний из Казахстана, Китая, России, Белоруссии, Таиланда, Турции, Узбекистана. Национальную экспозицию представят компании из Китая. На площади около 13 тысяч квадратных метров демонстрируются лучшие российские и зарубежные бренды товаров для детей.
В свою очередь, "CJF – Детская мода" - крупнейший конгрессно-выставочный проект индустрии детской одежды, обуви и аксессуаров на пространстве СНГ - представляет на площади более 5,5 тысячи квадратных метров новые коллекции модной одежды, обуви, аксессуаров для детей и подростков, одежду для будущих мам, торговое оборудование, ткани и фурнитура. Среди участников - более 260 брендов из Индии, Испании, Киргизии, Китая, России, Белоруссии, а также Турции, которая представлена национальной экспозицией.
Объединенная деловая программа выставок насчитывает около 50 крупных мероприятий. В ее рамках начал работу XIV Конгресс индустрии детских товаров (региональный этап). В ходе конгресса будут рассмотрены лучшие практики регионов по развитию индустрии детских товаров, эксперты обсудят традиционные семейные подходы к воспитанию детей и роль в этом процессе промышленности детских товаров, включая книгоиздание, кинематограф и анимацию. Будут сформированы предложения по поддержке отечественных производителей товаров для детей, которые используют в своей продукции образы героев российской детской литературы и мультфильмов.