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Бойцы "Османа" поразили FPV-дроном бронеавтомобиль "Казак" ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 26.09.2023 (обновлено: 10:06 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/dron-1898622955.html
Бойцы "Османа" поразили FPV-дроном бронеавтомобиль "Казак" ВСУ
Бойцы "Османа" поразили FPV-дроном бронеавтомобиль "Казак" ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
Бойцы "Османа" поразили FPV-дроном бронеавтомобиль "Казак" ВСУ
Бойцы спецназа "Осман" поразили FPV-дроном украинский бронеавтомобиль "Казак" на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:27
2023-09-26T10:06
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 26 сен — РИА Новости. Бойцы спецназа "Осман" поразили FPV-дроном украинский бронеавтомобиль "Казак" на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении. Кадры, снятые оператором дрона-камикадзе, оказались в распоряжении РИА Новости.На них запечатлена движущаяся по полевой дороге украинская бронемашина, дрон попадает в ее правый борт."Казак-2" — семейство украинских боевых бронированных машин производства НПО "Практика".В ходе так называемого контрнаступления ВСУ, начиная с 4 июня, потеряли 18 тысяч единиц техники. Среди них — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.
https://ria.ru/20230925/marinka-1898415203.html
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Кадры уничтожения FPV-дроном украинского броневика "Казак" на участке Работино-Вербовое
Российский армейский спецназ "Осман" уничтожил FPV-дроном украинский броневик "Казак" на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении. Видео с прямым попаданием по украинской технике есть у РИА Новости.
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владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, США
Бойцы "Османа" поразили FPV-дроном бронеавтомобиль "Казак" ВСУ

На Запорожском направлении поразили автомобиль "Казак" ВСУ с помощью FPV-дрона

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 26 сен — РИА Новости. Бойцы спецназа "Осман" поразили FPV-дроном украинский бронеавтомобиль "Казак" на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.
Кадры, снятые оператором дрона-камикадзе, оказались в распоряжении РИА Новости.
На них запечатлена движущаяся по полевой дороге украинская бронемашина, дрон попадает в ее правый борт.
"Казак-2" — семейство украинских боевых бронированных машин производства НПО "Практика".
В ходе так называемого контрнаступления ВСУ, начиная с 4 июня, потеряли 18 тысяч единиц техники. Среди них — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.
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