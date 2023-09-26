https://ria.ru/20230926/chf-1898707760.html
Командующий ЧФ появился на коллегии Минобороны после слухов о его гибели
Командующий ЧФ появился на коллегии Минобороны после слухов о его гибели - РИА Новости, 26.09.2023
Командующий ЧФ появился на коллегии Минобороны после слухов о его гибели
Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов, о гибели которого сообщали украинские паблики, присутствовал на сегодняшнем заседании коллегии... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:20
2023-09-26T13:20
2023-09-26T17:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
черноморский флот вмф россии
виктор соколов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов, о гибели которого сообщали украинские паблики, присутствовал на сегодняшнем заседании коллегии Минобороны, следует из распространенного ведомством видео.Встреча прошла в Москве под председательством министра обороны Сергея Шойгу.Киев на прошлой неделе нанес ракетный удар по Севастополю. Средства ПВО сбили пять ракет. Как сообщило Минобороны, в результате атаки повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.Командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram после ракетного удара заявило о гибели 34 офицеров, включая командующего ЧФ Виктора Соколова.
https://ria.ru/20230925/shtab-1898430245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, черноморский флот вмф россии, виктор соколов, ситуация в днр и лнр
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черноморский флот ВМФ России, Виктор Соколов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командующий ЧФ появился на коллегии Минобороны после слухов о его гибели
Командующий ЧФ Соколов появился на коллегии Минобороны после слухов о его гибели