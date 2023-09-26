https://ria.ru/20230926/chf-1898707760.html

Командующий ЧФ появился на коллегии Минобороны после слухов о его гибели

Командующий ЧФ появился на коллегии Минобороны после слухов о его гибели - РИА Новости, 26.09.2023

Командующий ЧФ появился на коллегии Минобороны после слухов о его гибели

Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов, о гибели которого сообщали украинские паблики, присутствовал на сегодняшнем заседании коллегии... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:20

2023-09-26T13:20

2023-09-26T17:00

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

черноморский флот вмф россии

виктор соколов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов, о гибели которого сообщали украинские паблики, присутствовал на сегодняшнем заседании коллегии Минобороны, следует из распространенного ведомством видео.Встреча прошла в Москве под председательством министра обороны Сергея Шойгу.Киев на прошлой неделе нанес ракетный удар по Севастополю. Средства ПВО сбили пять ракет. Как сообщило Минобороны, в результате атаки повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.Командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram после ракетного удара заявило о гибели 34 офицеров, включая командующего ЧФ Виктора Соколова.

https://ria.ru/20230925/shtab-1898430245.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, черноморский флот вмф россии, виктор соколов, ситуация в днр и лнр