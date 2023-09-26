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Российские войска отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:25 26.09.2023 (обновлено: 08:46 27.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ataka-1898844102.html
Российские войска отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Российские войска отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Украинские войска во вторник вечером предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, по ним ударили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-26T23:25
2023-09-27T08:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
владимир путин
запорожская область
сша
сергей шойгу
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ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, по ним ударили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и ракетной системы залпового огня "Град", сообщил РИА Новости боец добровольческого подразделения "Барс", которое входит в бригаду "Царские волки". "Накат пошел часов в 18, (ВСУ. — Прим. ред.) начали накидывать из минометов, зажигать минные поля. Кинули в них несколько (ракет. — Прим. ред.) "Корнетов", потом "Градов" им кинули. Они решили зажигалками зажечь минные поля, чтобы понимать, куда и как наступать", — рассказал он.По словам собеседника агентства, попытка удара ВСУ была успешно отбита.Во вторник днем российские военные также отразили две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад украинских войск в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Как уточнили в Минобороны, армия противника за сутки потеряла до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.Украинские военные уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании киевских властей, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что за сентябрь ВСУ потеряли более 17 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружений и военной техники, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.
https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html
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Боец-доброволец о том, почему ВСУ пытаются зажечь минные поля
Украинские войска 26 сентября попытались атаковать на запорожском направлении - хотели зажечь минные поля, но российские военные остановили их огнём из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и ударом из ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Град", рассказал РИА Новости боец-доброволец из подразделения "Барс", которое входит в бригаду "Царские волки".
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вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, запорожская область, сша, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Путин, Запорожская область, США, Сергей Шойгу
Российские войска отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

ВС России во вторник вечером отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, по ним ударили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и ракетной системы залпового огня "Град", сообщил РИА Новости боец добровольческого подразделения "Барс", которое входит в бригаду "Царские волки".
"Накат пошел часов в 18, (ВСУ. — Прим. ред.) начали накидывать из минометов, зажигать минные поля. Кинули в них несколько (ракет. — Прим. ред.) "Корнетов", потом "Градов" им кинули. Они решили зажигалками зажечь минные поля, чтобы понимать, куда и как наступать", — рассказал он.
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По словам собеседника агентства, попытка удара ВСУ была успешно отбита.
Во вторник днем российские военные также отразили две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад украинских войск в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Как уточнили в Минобороны, армия противника за сутки потеряла до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Украинские военные уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании киевских властей, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что за сентябрь ВСУ потеряли более 17 тысяч человек и свыше 2700 единиц вооружений и военной техники, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир ПутинЗапорожская областьСШАСергей Шойгу
 
 
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