https://ria.ru/20230926/armeniya-1898628998.html

В Армении сообщили, что из Карабаха уже въехали 13,5 тысячи человек

В Армении сообщили, что из Карабаха уже въехали 13,5 тысячи человек - РИА Новости, 26.09.2023

В Армении сообщили, что из Карабаха уже въехали 13,5 тысячи человек

Из Нагорного Карабаха в Армению уже въехали свыше 13,5 тысячи человек, сообщили в кабмине Армении. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:52

2023-09-26T08:52

2023-09-26T08:59

в мире

армения

ситуация в нагорном карабахе

ситуация в зоне карабахского конфликта

россия

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Из Нагорного Карабаха в Армению уже въехали свыше 13,5 тысячи человек, сообщили в кабмине Армении."По состоянию на 8.00 (7.00 мск) 26 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 13 550 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 11 000 из них уже обобщены, а потребности 2 550 лиц еще уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства в соцсетях.Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем, заявили в кабмине.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230926/sud-1898626719.html

https://ria.ru/20230921/erevan-1897779666.html

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в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, россия, нагорный карабах