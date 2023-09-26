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В Армении сообщили, что из Карабаха уже въехали 13,5 тысячи человек - РИА Новости, 26.09.2023
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08:52 26.09.2023 (обновлено: 08:59 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898628998.html
В Армении сообщили, что из Карабаха уже въехали 13,5 тысячи человек
В Армении сообщили, что из Карабаха уже въехали 13,5 тысячи человек - РИА Новости, 26.09.2023
В Армении сообщили, что из Карабаха уже въехали 13,5 тысячи человек
Из Нагорного Карабаха в Армению уже въехали свыше 13,5 тысячи человек, сообщили в кабмине Армении. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:52
2023-09-26T08:59
в мире
армения
ситуация в нагорном карабахе
ситуация в зоне карабахского конфликта
россия
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Из Нагорного Карабаха в Армению уже въехали свыше 13,5 тысячи человек, сообщили в кабмине Армении."По состоянию на 8.00 (7.00 мск) 26 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 13 550 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 11 000 из них уже обобщены, а потребности 2 550 лиц еще уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства в соцсетях.Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем, заявили в кабмине.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230926/sud-1898626719.html
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в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, россия, нагорный карабах
В мире, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта, Россия, Нагорный Карабах
В Армении сообщили, что из Карабаха уже въехали 13,5 тысячи человек

Правительство Армении сообщило, что из Карабаха уже въехали 13,5 тысячи человек

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы возле гуманитарного центра в городе Горис, Армения
Беженцы возле гуманитарного центра в городе Горис, Армения - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Беженцы возле гуманитарного центра в городе Горис, Армения
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Из Нагорного Карабаха в Армению уже въехали свыше 13,5 тысячи человек, сообщили в кабмине Армении.
"По состоянию на 8.00 (7.00 мск) 26 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 13 550 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 11 000 из них уже обобщены, а потребности 2 550 лиц еще уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства в соцсетях.
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Экс-мэра Еревана арестовали по обвинению в подготовке переворота
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Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем, заявили в кабмине.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
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