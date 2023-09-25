https://ria.ru/20230925/zapisi-1898484377.html

Авиакомпания назвала фейком "записи" переговоров на A320, севшем в Сибири

Авиакомпания назвала фейком "записи" переговоров на A320, севшем в Сибири - РИА Новости, 25.09.2023

Авиакомпания назвала фейком "записи" переговоров на A320, севшем в Сибири

Опубликованная в СМИ якобы расшифровка записи внутренних переговоров членов экипажа рейса Сочи - Омск, который экстренно приземлился в поле в Новосибирской... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:26

2023-09-25T13:26

2023-09-25T13:34

происшествия

новосибирск

омск

уральские авиалинии

airbus a320

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Опубликованная в СМИ якобы расшифровка записи внутренних переговоров членов экипажа рейса Сочи - Омск, который экстренно приземлился в поле в Новосибирской области, не является достоверной, сообщила пресс-служба перевозчика. Ранее издание "МК" опубликовало якобы расшифровку внутренних переговоров экипажа рейса U6-1383, из которой следует, что командир воздушного судна принял решение о посадке в Новосибирске, так как в Омске они могут задержаться на сутки из-за долгого ожидания ремонтной бригады. При этом, по данным СМИ, командир считал, что им хватит топлива, чтобы долететь до пункта назначения, несмотря на выпущенное шасси. "Появившиеся в сети переговоры пилотов, якобы расшифрованные с записи бортового самописца Airbus A320 рейса U6-1383 Сочи-Омск, не являются достоверными", - говорится в сообщении авиакомпании. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск 12 сентября, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230922/samolet-1897925636.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск, омск, уральские авиалинии, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области