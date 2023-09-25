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Авиакомпания назвала фейком "записи" переговоров на A320, севшем в Сибири - РИА Новости, 25.09.2023
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Туризм
 
13:26 25.09.2023 (обновлено: 13:34 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/zapisi-1898484377.html
Авиакомпания назвала фейком "записи" переговоров на A320, севшем в Сибири
Авиакомпания назвала фейком "записи" переговоров на A320, севшем в Сибири - РИА Новости, 25.09.2023
Авиакомпания назвала фейком "записи" переговоров на A320, севшем в Сибири
Опубликованная в СМИ якобы расшифровка записи внутренних переговоров членов экипажа рейса Сочи - Омск, который экстренно приземлился в поле в Новосибирской... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:26
2023-09-25T13:34
происшествия
новосибирск
омск
уральские авиалинии
airbus a320
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Опубликованная в СМИ якобы расшифровка записи внутренних переговоров членов экипажа рейса Сочи - Омск, который экстренно приземлился в поле в Новосибирской области, не является достоверной, сообщила пресс-служба перевозчика. Ранее издание "МК" опубликовало якобы расшифровку внутренних переговоров экипажа рейса U6-1383, из которой следует, что командир воздушного судна принял решение о посадке в Новосибирске, так как в Омске они могут задержаться на сутки из-за долгого ожидания ремонтной бригады. При этом, по данным СМИ, командир считал, что им хватит топлива, чтобы долететь до пункта назначения, несмотря на выпущенное шасси. "Появившиеся в сети переговоры пилотов, якобы расшифрованные с записи бортового самописца Airbus A320 рейса U6-1383 Сочи-Омск, не являются достоверными", - говорится в сообщении авиакомпании. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск 12 сентября, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230922/samolet-1897925636.html
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происшествия, новосибирск, омск, уральские авиалинии, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирск, Омск, Уральские авиалинии, Airbus A320, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области , Туризм
Авиакомпания назвала фейком "записи" переговоров на A320, севшем в Сибири

Авиакомпания назвала фейком "записи" переговоров на A320, севшем в поле в Сибири

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Опубликованная в СМИ якобы расшифровка записи внутренних переговоров членов экипажа рейса Сочи - Омск, который экстренно приземлился в поле в Новосибирской области, не является достоверной, сообщила пресс-служба перевозчика.
Ранее издание "МК" опубликовало якобы расшифровку внутренних переговоров экипажа рейса U6-1383, из которой следует, что командир воздушного судна принял решение о посадке в Новосибирске, так как в Омске они могут задержаться на сутки из-за долгого ожидания ремонтной бригады. При этом, по данным СМИ, командир считал, что им хватит топлива, чтобы долететь до пункта назначения, несмотря на выпущенное шасси.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Самолет, севший в поле под Новосибирском, не имеет серьезных повреждений
22 сентября, 07:18
"Появившиеся в сети переговоры пилотов, якобы расшифрованные с записи бортового самописца Airbus A320 рейса U6-1383 Сочи-Омск, не являются достоверными", - говорится в сообщении авиакомпании.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск 12 сентября, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Аварийная посадка Airbus A320 на поле в Новосибирской области
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Он направлялся из Сочи в Омск.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

Деталь самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Всех успешно эвакуировали.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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4 из 10
© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области | Перейти в медиабанк

Никто серьезно не пострадал.

Члены экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании Уральские авиалинии на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 10

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 10

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ТуризмПроисшествияНовосибирскОмскУральские авиалинииAirbus A320Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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