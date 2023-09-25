https://ria.ru/20230925/zakon-1898478263.html
Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией
Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 25.09.2023
Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией
Совфед на заседании в понедельник одобрил закон об установлении новой памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения РФ с новыми регионами. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:10
2023-09-25T13:10
2023-09-25T13:11
совет федерации рф
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:65:3064:1789_1920x0_80_0_0_a3d40b7a3fa1fa9bad6964c397f71fe2.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совфед на заседании в понедельник одобрил закон об установлении новой памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения РФ с новыми регионами.Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Законом предлагается установить новую памятную дату 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.В сопроводительных документах отмечается, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов.Это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления граждан, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, отмечается в документе.
https://ria.ru/20230925/vybory-1898472691.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Совет Федерации РФ, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией
СФ одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с РФ 30 сентября