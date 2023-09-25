https://ria.ru/20230925/zakon-1898478263.html

Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 25.09.2023

Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Совфед на заседании в понедельник одобрил закон об установлении новой памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения РФ с новыми регионами. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:10

2023-09-25T13:10

2023-09-25T13:11

совет федерации рф

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совфед на заседании в понедельник одобрил закон об установлении новой памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения РФ с новыми регионами.Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Законом предлагается установить новую памятную дату 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.В сопроводительных документах отмечается, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов.Это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления граждан, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, отмечается в документе.

https://ria.ru/20230925/vybory-1898472691.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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совет федерации рф, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика