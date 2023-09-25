https://ria.ru/20230925/yasin-1898474466.html

Биография Евгения Ясина

Биография Евгения Ясина - РИА Новости, 25.09.2023

Биография Евгения Ясина

Российский экономист, государственный и общественный деятель, почетный научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:10

2023-09-25T13:10

2023-09-25T13:10

справки

евгений ясин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

высшая школа экономики (вшэ)

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Российский экономист, государственный и общественный деятель, почетный научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Григорьевич Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе (Украина).В 1957 году окончил Одесский Гидротехнический институт (ныне – Одесская государственная академия строительства и архитектуры). В 1963 году – экономический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1976 года – доктор экономических наук, с 1979 года – профессор.В 1957 году начал свою трудовую деятельность мастером в Мостопоезде № 478 треста Мостостроя № 3 Минтрансстроя СССР.В 1958-1660 годах – инженер Проектного института № 3 Госстроя УССР.После окончания учебы в МГУ с 1964 по 1973 год работал в НИИ ЦСУ (Центральное статистическое управление) заведующим отделом, затем заведующим лабораторией.В 1973-1989 годах – заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР.В 1989 году по приглашению академика Леонида Абалкина возглавил отдел в Государственной комиссии Совета министров СССР по экономической реформе. Принимал участие в качестве одного из главных авторов в разработке целого ряда программ перехода к рыночной экономике, в том числе известной программы "500 дней".В 1991 году перешел из аппарата правительства СССР в Научно-промышленный союз СССР – ныне Российский союз промышленников и предпринимателей – генеральным директором Дирекции по экономической политике. В ноябре 1991 года создал при этом Союзе Экспертный институт и возглавил его.С января 1992 года совмещал работу директора Экспертного института РСПП с обязанностями полномочного представителя правительства России в Верховном Совете Российской Федерации.В 1993 году был назначен руководителем рабочей группы при председателе правительства РФ, принимал активное участие в разработке экономических программ.В апреле 1994 года возглавил Аналитический центр при президенте Российской Федерации. В ноябре 1994 года был назначен министром экономики РФ. В апреле 1997 года – министром без портфеля в правительстве Виктора Черномырдина. В марте 1998 года вышел в отставку в составе всего правительства. До августа 1998 года оставался исполняющим обязанности министра без портфеля в правительстве Сергея Кириенко. С октября 1998 года по июнь 2021 года – научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшей школы экономики".С июля 2021 года – почетный научный руководитель НИУ ВШЭ.С февраля 2000 года по сентябрь 2019 года возглавлял фонд "Либеральная миссия", в последние годы входил в состав совета фонда. Евгений Ясин был членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Ясин был членом Европейской академии наук, почетным профессором Цзилиньского университета (КНР), доктором honoris causa Университета Бирмингема (Великобритания).Евгений Ясин был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2002) и III степеней (2012), орденом Почета (2009), медалями Столыпина I (2017) и II степеней (2012).Был отмечен Благодарностью правительства Российской Федерации (2004) и Почетной грамотой правительства Российской Федерации (2002). В 2011 году Евгений Ясин стал первым лауреатом Премии имени Егора Гайдара в номинации "за выдающийся вклад в области экономики". Дочь Ирина Ясина – экономист, публицист, член Общественного совета при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.25 сентября 2023 года стало известно, что Евгений Ясин скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, евгений ясин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, высшая школа экономики (вшэ)