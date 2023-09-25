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Умер бывший министр экономики Евгений Ясин - РИА Новости, 25.09.2023
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10:45 25.09.2023 (обновлено: 14:47 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/yasin-1898433907.html
Умер бывший министр экономики Евгений Ясин
Умер бывший министр экономики Евгений Ясин - РИА Новости, 25.09.2023
Умер бывший министр экономики Евгений Ясин
Умер бывший министр экономики России Евгений Ясин, сообщила его дочь Ирина Ясина в соцсетях. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:45
2023-09-25T14:47
россия
евгений ясин
экономика
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Умер бывший министр экономики России Евгений Ясин, сообщила его дочь Ирина Ясина в соцсетях."Прощание с папой состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре", — написала она.В комментарии РИА Новости Ирина Ясина сообщила, что сейчас близкие заняты подготовкой к прощанию.Глубокие соболезнования родным и близким выразили в Высшей школе экономики.&quot;Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин — один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить&quot;, — сообщили РИА Новости в университете.Евгению Ясину было 89 лет. В начале 1990-х годов он работал министром экономики. До 2022 года — научным руководителем, а затем почетным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека.
https://ria.ru/20230925/yasin-1898459186.html
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россия, евгений ясин, экономика
Россия, Евгений Ясин, Экономика
Умер бывший министр экономики Евгений Ясин

Бывший министр экономики Евгений Ясин умер на 90-м году жизни

© РИА Новости / Артем Житенёв Евгений Ясин
Евгений Ясин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Артем Житенёв
Евгений Ясин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Умер бывший министр экономики России Евгений Ясин, сообщила его дочь Ирина Ясина в соцсетях.
"Прощание с папой состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре", — написала она.
Евгений Ясин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов
Вчера, 11:51
В комментарии РИА Новости Ирина Ясина сообщила, что сейчас близкие заняты подготовкой к прощанию.
Глубокие соболезнования родным и близким выразили в Высшей школе экономики.
«

"Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин — один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить", — сообщили РИА Новости в университете.

Евгению Ясину было 89 лет. В начале 1990-х годов он работал министром экономики. До 2022 года — научным руководителем, а затем почетным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека.
Научный руководитель Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Евгений Ясин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Биография Евгения Ясина
Вчера, 13:10
 
РоссияЕвгений ЯсинЭкономика
 
 
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