https://ria.ru/20230925/yasin-1898433907.html

Умер бывший министр экономики Евгений Ясин

Умер бывший министр экономики Евгений Ясин - РИА Новости, 25.09.2023

Умер бывший министр экономики Евгений Ясин

Умер бывший министр экономики России Евгений Ясин, сообщила его дочь Ирина Ясина в соцсетях. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:45

2023-09-25T10:45

2023-09-25T14:47

россия

евгений ясин

экономика

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Умер бывший министр экономики России Евгений Ясин, сообщила его дочь Ирина Ясина в соцсетях."Прощание с папой состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре", — написала она.В комментарии РИА Новости Ирина Ясина сообщила, что сейчас близкие заняты подготовкой к прощанию.Глубокие соболезнования родным и близким выразили в Высшей школе экономики."Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин — один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить", — сообщили РИА Новости в университете.Евгению Ясину было 89 лет. В начале 1990-х годов он работал министром экономики. До 2022 года — научным руководителем, а затем почетным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека.

https://ria.ru/20230925/yasin-1898459186.html

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россия

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Кирилл Волков

россия, евгений ясин, экономика