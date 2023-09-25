https://ria.ru/20230925/vzryvy-1898396456.html

В Одессе прогремела пятая волна взрывов, сообщили СМИ

В Одессе прогремела пятая волна взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2023

В Одессе прогремела пятая волна взрывов, сообщили СМИ

Пятая волна взрывов прогремела в Одессе, вторая — в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T01:26

2023-09-25T01:26

2023-09-25T01:34

специальная военная операция на украине

кривой рог

вооруженные силы рф

днепропетровская область

одесса

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_672:668:3072:2018_1920x0_80_0_0_461c1d186301bcfa34ea8ef1af92eb97.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пятая волна взрывов прогремела в Одессе, вторая — в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Одессе снова слышны взрывы", - говорится в сообщениях телеканала в Telegram. Издание "Зеркало недели" уточняет, что в Одессе возник крупный пожар, горит здание. "Общественное" также сообщает, что о второй волне взрывов в Кривом Роге."В Кривом Роге в Днепропетровской области повторно раздаются взрывы", - говорится в сообщениях телеканала.Ранее телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов, прогремевших в Одессе, а также о взрывах в Кривом Роге.В Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230924/vzryv-1898380851.html

кривой рог

днепропетровская область

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кривой рог, вооруженные силы рф, днепропетровская область, одесса, в мире