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В Одессе прогремела пятая волна взрывов, сообщили СМИ
В Одессе прогремела пятая волна взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2023
В Одессе прогремела пятая волна взрывов, сообщили СМИ
Пятая волна взрывов прогремела в Одессе, вторая — в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T01:26
2023-09-25T01:26
2023-09-25T01:34
специальная военная операция на украине
кривой рог
вооруженные силы рф
днепропетровская область
одесса
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пятая волна взрывов прогремела в Одессе, вторая — в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Одессе снова слышны взрывы", - говорится в сообщениях телеканала в Telegram. Издание "Зеркало недели" уточняет, что в Одессе возник крупный пожар, горит здание. "Общественное" также сообщает, что о второй волне взрывов в Кривом Роге."В Кривом Роге в Днепропетровской области повторно раздаются взрывы", - говорится в сообщениях телеканала.Ранее телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов, прогремевших в Одессе, а также о взрывах в Кривом Роге.В Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230924/vzryv-1898380851.html
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кривой рог, вооруженные силы рф, днепропетровская область, одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Одесса, В мире
В Одессе прогремела пятая волна взрывов, сообщили СМИ
"Общественное" сообщило о пятой серии взрывов в Одессе и второй в Кривом Роге
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пятая волна взрывов прогремела в Одессе, вторая — в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Одессе снова слышны взрывы", - говорится в сообщениях телеканала в Telegram.
Издание "Зеркало недели" уточняет, что в Одессе возник крупный пожар, горит здание.
"Общественное" также сообщает, что о второй волне взрывов в Кривом Роге.
"В Кривом Роге в Днепропетровской области повторно раздаются взрывы", - говорится в сообщениях телеканала.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов, прогремевших в Одессе, а также о взрывах в Кривом Роге.
В Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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