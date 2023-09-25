https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

Как не допустить третьей мировой

Как не допустить третьей мировой - РИА Новости, 25.09.2023

Как не допустить третьей мировой

РИА "Новости" публикует фрагмент статьи почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова. Полная версия статьи будет... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:00

2023-09-25T08:00

2023-09-25T08:08

в мире

украина

сша

саудовская аравия

сергей караганов

аналитика

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РИА "Новости" публикует фрагмент статьи почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова. Полная версия статьи будет представлена в журнале "Россия в глобальной политике".Кризис вокруг Украины — один из симптомов гораздо более опасной болезни мировой системы. Много лет писал о нарастании угрозы третьей — и, видимо, последней для человеческой цивилизации — мировой войны. Ее угроза на глазах нарастает.Основные источники угрозы — моральный, политический, интеллектуальный, социальный, экономический многоуровневый кризис подавляющей части коллективного Запада, доминировавшего и навязывавшего свои интересы и порядки на протяжении последних пяти веков.Идет мощнейшее в истории по интенсивности и скорости перераспределение мировых сил. Запад пошел в отчаянный "последний бой", чтобы сохранить свои доминирующие позиции, позволявшие ему грабить остальное человечество, подавлять другие цивилизации.Началось и идет по нарастающей мировое геоклиматическое, геостратегическое, геоэкономическое землетрясение. Поднимаются новые континенты, усугубляются глобальные проблемы.Неизбежно возникновение новых источников трений и конфликтов. Нужно уже сейчас поставить политико-психологический заслон на пути их перерастания на военный уровень, восстанавливать страх перед ядерной войной, спасавший мир в период острого соперничества времен холодной войны. Структура соперничества в многополярном мире, а он будет и ядерномногополярным, будет намного сложнее. Нужно уже сейчас вставлять в эти системы предохранители. И главный — сдерживающий и цивилизующий элиты страх перед ядерным армагеддоном.Пока мы, сами того не желая, не мешаем развитию мировой ситуации в самом худшем направлении. Мы на Украине наконец дали бой США/Западу. Но пока отдали им инициативу в эскалации. И они постоянно расширяют и углубляют агрессию, поставляя все более смертоносные и опасные вооружения. Мы пока позволяем им убеждать себя, что эскалация ненаказуема. Они — агрессоры. Но, не ставя им жесткий предел, мы их умиротворяем.Невольно содействовали мы нарастанию западной агрессивности и своей ядерной доктриной — в ней беспечно, если не безрассудно задран порог применения ядерного оружия. И американцы с вассалами паразитируют на этом: развязали и ведут большую войну против великой ядерной державы, что раньше представлялось немыслимым.Ситуация усугубляется очевидной деградацией западных элит. Дальше в обозримой перспективе будет только хуже. Каждый новый призыв западных руководителей глупее, безрассуднее и идеологизированнее предыдущего — и этим опаснее для мира. Они сознательно подстегивают разложение своих обществ поощрением античеловеческих антиценностей. Оздоровление, если и когда оно произойдет, то за горизонтом и, скорее всего, только после катарсиса.Я не вижу пока возможности добиться этого без пробуждения на Западе да и в целом в мировых элитах чувства самосохранения — кроме как через усиление ядерной угрозы. Надеюсь, не претворяя ее в жизнь до конца. Но противник должен знать о безусловной готовности нашего руководства и общества сделать этот шаг в случае крайней необходимости. Нужно вернуть веру в ад потерявшим ее.Объективно к приближению большой войны толкает вышедший на поверхность в 2008 году системный кризис современного глобалистского капитализма, лишившегося моральных основ и базирующегося на бесконечном росте потребления, начавшего уничтожать планету.О результирующем истощении многих ресурсов, загрязнении окружающей среды, изменении климата, росте социального неравенства и вымывании среднего класса, растущей дисфункции политических систем в развитых странах много говорят, но практически ничего не делают и не могут сделать, находясь в рамках догм демократического либерализма и глобализма. А напряжение нарастает на глазах. И отвлекать внимание от нерешаемых проблем ковидами, навязыванием враждебности к внешним (во всем виноваты авторитарные русские или тоталитарные китайцы), разжигая относительно региональные войны (Украина), становится все труднее. Нарывы набухают на глазах.Опасность большой войны обостряется развитием военных технологий, все более смертоносных систем, по нарастающей управляемых искусственным интеллектом. Хорошо, что мы вырвались вперед в гиперзвуке, надо работать дальше. Но скоро нас догонят, и многие страны, в том числе ядерные, получат возможность почти немедленных ударов. Нервозность, вероятность ошибок, подозрительность будут нарастать.Началась новая военно-техническая революция. Чего стоит массовое производство относительно дешевых дронов. Всего пять лет тому назад, в 2018-м, атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии казалась экзотикой. Сейчас это обыденность. А ведь они, кроме всего прочего, почти идеально приспособлены для террористических актов, в том числе с применением оружия массового поражения, которые на фоне всеобщего недоверия, если не ненависти, легко спровоцируют большую войну.А взаимная сатанизация — ответная с нашей стороны — понижает моральные барьеры, мешающие силовым решениям. Уже сейчас для борьбы с ненавистными русскими посылают на убой сотни и сотни тысяч жителей Украины. Видимо, много больше гибнет от развала инфраструктуры, медицины. Об этих жертвах вообще не вспоминают или всячески преуменьшают. Понятно, что еще хуже относятся к самим сатанизируемым русским. Русофобия достигла почти небывалого в истории масштаба, может быть, сравнимого с отношением гитлеровцев к славянам и евреям. Да и у нас в отношении не только лидеров, но и жителей западных стран растет по меньшей мере брезгливое презрение. Быстро создается предвоенная обстановка и в морально-психологическом плане. Мы не видим нормальных людей. Или видим обманутых. А они — точно не видят в нас нормальных.Современные информационные технологии, интернет привели не столько к росту просвещения масс, как надеялись, сколько к усилению возможностей манипулировать ими и, похоже, к массовой интеллектуальной деградации. Уж точно на уровне публичных элит, которые мы можем наблюдать.Общий результат — почти небывалый уровень недоверия и подозрительности между великими державами, перешедшими к открытому соперничеству. И это на фоне разрушенной системы диалогов, коллапса системы ограничения вооружений, не очень полезной, а порой и вредной в прошлом, но хотя бы обеспечивавшей каналы коммуникации между ведущими военными державами.И наконец, повторюсь, самое очевидное: идет небывало быстрое в истории перераспределение мировых сил — от Запада к мировому большинству, военно-политическим стержнем которого история определила Россию.Перед человечеством стоит экзистенциальная задача — предотвращение неумолимо надвигающейся уже на горизонте ближайшего десятилетия катастрофы, третьей мировой войны, заставив Запад, в первую очередь США, отступить, приспособиться к новой реальности. А для этого нужно заставить его "глубинное государство" обновить, насколько это возможно, руководящие элиты, чье низкое качество не соответствует вызовам, с которыми сталкивается человечество. Падающий Запад может потянуть за собой всех, в том числе и это "глубинное государство".Поднимающийся великий Китай, по-видимому, еще не готов к решению такой задачи. Еще мало опыта глобальной дипломатии, в том числе военно-силовой. Так что "кто, кроме нас"?Похоже, что именно в предотвращении мировой войны, наряду с освобождением стран и народов от гегемонии и от гегемонов, в защите государственного суверенитета, человека в человеке и Бога в нем заключается современная всемирно-историческая миссия нашего многонационального народа, внешняя составляющая общенародной и государственной, культурной политики, "русской идеи-мечты", которую мы то ли все еще ищем, то ли боимся сформулировать для себя и мира.Если получится избежать глобальной катастрофы, десятилетия через два в мире установится новый баланс сил и гораздо более справедливая многоцветная и многокультурная международная система. Если нет — можем не только провалиться сами, истощившись в противостоянии с Западом на полях Украины, но и получить в конце вместе со всеми мировую войну.Но и в том, в целом потенциально гораздо более справедливом мире останется необходимость усиления "предохранителя", опоры на ядерное сдерживание-устрашение. На сцену выйдут новые гиганты, которые неизбежно будут соперничать. Активизация ядерного фактора со вселяемым им ужасом необходима для предотвращения перерастания неизбежного соперничества в войны. Поэтому, если ядерное оружие и придется (не дай бог!) применить, нужно, чтобы удар был достаточно массированным.Если же ядерное оружие будет применено в минимальных масштабах и мощностью в несколько килотонн, то войну можно будет выиграть, но будет разрушен тот ужас перед ним, который сохранял относительный мир на протяжении трех четвертей века. Ядерное оружие станет "применимым". Знаю, что не только я, но и некоторые коллеги на Западе опасались в этом контексте ограниченного обмена ядерными ударами между Индией и Пакистаном. Мир бы не рухнул, а священный страх перед ядерным оружием пропал бы. Применение его в Европе, учитывая ее все еще ключевую роль в мировой медийной повестке, такой страх бы восстановило. Но, повторюсь: не дай бог, и молюсь, чтобы не нужно было применять оружие Бога, чтобы привести в разум тех, кто его потерял.

https://ria.ru/20230923/frantsiya-1898107297.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

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https://ria.ru/20230806/tramp-1888436508.html

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украина

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саудовская аравия

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Сергей Караганов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880236454_501:0:1582:1081_100x100_80_0_0_8fe83e921c60844ebe1fbd235be16854.jpg

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в мире, украина, сша, саудовская аравия, сергей караганов, аналитика