https://ria.ru/20230925/vospitatel-1898447297.html

В Волгограде стартовал финал конкурса "Воспитатель года России"

В Волгограде стартовал финал конкурса "Воспитатель года России" - РИА Новости, 25.09.2023

В Волгограде стартовал финал конкурса "Воспитатель года России"

Торжественное открытие заключительного этапа всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России – 2023" состоялось 23 сентября в Волгограде,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:18

2023-09-25T11:18

2023-09-25T11:36

год педагога и наставника

общество

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волгоград

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Торжественное открытие заключительного этапа всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России – 2023" состоялось 23 сентября в Волгограде, сообщили в Минпросвещения. В финале будут состязаться представители 89 регионов страны.Конкурсантам предстоит принять участие в трех очных турах. Имя победителя будет названо 27 сентября.Приветствие участникам конкурса направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов."В Год педагога и наставника особенно важно отметить колоссальную роль воспитателей в раннем обучении и развитии личности ребенка. Именно вы помогаете младшему поколению узнать мир, наполняете каждый день, проведенный в детском саду, интересными открытиями. На собственном примере воспитываете дошкольников, учите их любить свое Отечество и малую родину, быть добрыми, честными, чуткими. Желаю всем участникам удачи и всего наилучшего", – обратился к педагогам глава Минпросвещения России.От имени администрации Волгоградской области финалистов приветствовала заместитель губернатора региона Зина Мержоева."Для нас очень символично, что в год 80-летия Сталинградской битвы Волгоград стал центром притяжения для такого количества самых талантливых воспитателей России. Именно воспитатель формирует нравственную основу гражданина России, именно воспитатель закладывает в душу ребенка самые главные основы для жизни любого человека. И для нас особой гордостью является, что в Год педагога и наставника мы проводим финал Всероссийского конкурса "Воспитатель года России" в Волгограде. Желаю каждому из вас удачи", – заявила Зина Мержоева.Заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Наталья Костюк поздравила всех участников финала с началом конкурсных испытаний и поблагодарила их за ежедневный труд."Профессия воспитателя – это не просто профессия. Это особая, важная, сложная и благородная миссия. Помните, что вы все уже победители в своих регионах. Желаю вам всем в финале конкурса получить роскошь профессионального общения и приобрести новых друзей. Членам жюри я желаю найти в этом году новую жемчужину, которая засияет на небосклоне нашего профессионального сообщества", – отметила Наталья Костюк.В финале за звание победителя конкурса в этом году поборются 62 воспитателя, 8 музыкальных руководителей, 7 инструкторов по физической культуре, 7 учителей-логопедов, 3 старших воспитателя, 1 учитель-дефектолог и 1 педагог дополнительного образования. 70 педагогов представляют городские образовательные организации, 19 – сельские.Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. С 2016 года состязание проходит на родине победителя прошлого года.Победителем конкурса "Воспитатель года России – 2022" стала Юлия Доронина, воспитатель из города Волгограда.

https://ria.ru/20230925/pedagog-1898425107.html

https://ria.ru/20230922/uchitel-1897975856.html

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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, волгоград, россия