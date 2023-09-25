https://ria.ru/20230925/volodin-1898415498.html

Вашингтон и Брюссель проиграли войну против России, заявил Володин

Вашингтон и Брюссель проиграли войну против России, заявил Володин - РИА Новости, 25.09.2023

Вашингтон и Брюссель проиграли войну против России, заявил Володин

США и Евросоюз проиграли "войну на истощение" против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, приведя свои аргументы этому. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:08

2023-09-25T09:08

2023-09-25T09:08

в мире

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россия

сша

джо байден

йенс столтенберг

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США и Евросоюз проиграли "войну на истощение" против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, приведя свои аргументы этому. "Семь фактов, что Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России", - написал Володин. Он отметил, что президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные чиновники, говоря о конфликте на Украине, стали называть его "войной на истощение" и влили огромные средства в милитаризацию киевского режима. По словам Володина, это привело к нехватке оружия и боеприпасов у Запада. "В июне этого года министр обороны Британии (Бен) Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны", - указал спикер Госдумы. Как отметил Володин, подтверждением проигрыша Запада в войне также является утрата доверия населения Европы и США к политикам, провал контрнаступления киевского режима и экономические проблемы Запада. "Киевский режим мобилизует мужчин старше 50 лет, а также больных туберкулезом, вирусными гепатитами, ВИЧ и др. С 1 октября 2023 г на воинский учет будут ставить еще и женщин. Медсестрам, врачам, аптекарям закроют выезд за пределы Украины. Украина - банкрот. ВВП Украины в 2022 г снизился на 30,4% — наихудший результат в истории страны… С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения", - также указал Володин. Как заключил спикер ГД, перечисленные факты говорят сами за себя: либо капитуляция киевского режима на условиях РФ, либо Украина перестанет существовать как государство.

https://ria.ru/20230913/voyna-1896012744.html

https://ria.ru/20230727/oruzhie-1886521620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, йенс столтенберг, вячеслав володин, госдума рф, нато