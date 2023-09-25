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Вашингтон и Брюссель проиграли войну против России, заявил Володин - РИА Новости, 25.09.2023
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09:08 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/volodin-1898415498.html
Вашингтон и Брюссель проиграли войну против России, заявил Володин
Вашингтон и Брюссель проиграли войну против России, заявил Володин - РИА Новости, 25.09.2023
Вашингтон и Брюссель проиграли войну против России, заявил Володин
США и Евросоюз проиграли "войну на истощение" против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, приведя свои аргументы этому. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:08
2023-09-25T09:08
в мире
украина
россия
сша
джо байден
йенс столтенберг
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США и Евросоюз проиграли "войну на истощение" против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, приведя свои аргументы этому. "Семь фактов, что Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России", - написал Володин. Он отметил, что президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные чиновники, говоря о конфликте на Украине, стали называть его "войной на истощение" и влили огромные средства в милитаризацию киевского режима. По словам Володина, это привело к нехватке оружия и боеприпасов у Запада. "В июне этого года министр обороны Британии (Бен) Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны", - указал спикер Госдумы. Как отметил Володин, подтверждением проигрыша Запада в войне также является утрата доверия населения Европы и США к политикам, провал контрнаступления киевского режима и экономические проблемы Запада. "Киевский режим мобилизует мужчин старше 50 лет, а также больных туберкулезом, вирусными гепатитами, ВИЧ и др. С 1 октября 2023 г на воинский учет будут ставить еще и женщин. Медсестрам, врачам, аптекарям закроют выезд за пределы Украины. Украина - банкрот. ВВП Украины в 2022 г снизился на 30,4% — наихудший результат в истории страны… С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения", - также указал Володин. Как заключил спикер ГД, перечисленные факты говорят сами за себя: либо капитуляция киевского режима на условиях РФ, либо Украина перестанет существовать как государство.
https://ria.ru/20230913/voyna-1896012744.html
https://ria.ru/20230727/oruzhie-1886521620.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, йенс столтенберг, вячеслав володин, госдума рф, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Вячеслав Володин, Госдума РФ, НАТО
Вашингтон и Брюссель проиграли войну против России, заявил Володин

Володин: Вашингтон и Брюссель проиграли войну на истощение против России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США и Евросоюз проиграли "войну на истощение" против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, приведя свои аргументы этому.
"Семь фактов, что Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России", - написал Володин.
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13 сентября, 08:33
Он отметил, что президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные чиновники, говоря о конфликте на Украине, стали называть его "войной на истощение" и влили огромные средства в милитаризацию киевского режима. По словам Володина, это привело к нехватке оружия и боеприпасов у Запада.
«
"В июне этого года министр обороны Британии (Бен) Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны", - указал спикер Госдумы.
Как отметил Володин, подтверждением проигрыша Запада в войне также является утрата доверия населения Европы и США к политикам, провал контрнаступления киевского режима и экономические проблемы Запада.
«
"Киевский режим мобилизует мужчин старше 50 лет, а также больных туберкулезом, вирусными гепатитами, ВИЧ и др. С 1 октября 2023 г на воинский учет будут ставить еще и женщин. Медсестрам, врачам, аптекарям закроют выезд за пределы Украины. Украина - банкрот. ВВП Украины в 2022 г снизился на 30,4% — наихудший результат в истории страны… С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения", - также указал Володин.
Как заключил спикер ГД, перечисленные факты говорят сами за себя: либо капитуляция киевского режима на условиях РФ, либо Украина перестанет существовать как государство.
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В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденЙенс СтолтенбергВячеслав ВолодинГосдума РФНАТО
 
 
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