Вашингтон и Брюссель проиграли войну против России, заявил Володин
Володин: Вашингтон и Брюссель проиграли войну на истощение против России
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США и Евросоюз проиграли "войну на истощение" против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, приведя свои аргументы этому.
"Семь фактов, что Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России", - написал Володин.
Он отметил, что президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные чиновники, говоря о конфликте на Украине, стали называть его "войной на истощение" и влили огромные средства в милитаризацию киевского режима. По словам Володина, это привело к нехватке оружия и боеприпасов у Запада.
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"В июне этого года министр обороны Британии (Бен) Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны", - указал спикер Госдумы.
Как отметил Володин, подтверждением проигрыша Запада в войне также является утрата доверия населения Европы и США к политикам, провал контрнаступления киевского режима и экономические проблемы Запада.
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"Киевский режим мобилизует мужчин старше 50 лет, а также больных туберкулезом, вирусными гепатитами, ВИЧ и др. С 1 октября 2023 г на воинский учет будут ставить еще и женщин. Медсестрам, врачам, аптекарям закроют выезд за пределы Украины. Украина - банкрот. ВВП Украины в 2022 г снизился на 30,4% — наихудший результат в истории страны… С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения", - также указал Володин.
Как заключил спикер ГД, перечисленные факты говорят сами за себя: либо капитуляция киевского режима на условиях РФ, либо Украина перестанет существовать как государство.