Рейтинг@Mail.ru
В МИД Венесуэлы заявили, что страна стремится стать членом БРИКС - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 25.09.2023 (обновлено: 10:23 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/venesuela-1898411784.html
В МИД Венесуэлы заявили, что страна стремится стать членом БРИКС
В МИД Венесуэлы заявили, что страна стремится стать членом БРИКС - РИА Новости, 25.09.2023
В МИД Венесуэлы заявили, что страна стремится стать членом БРИКС
Венесуэла стремится в ближайшее время стать членом БРИКС и видит поддержку своей кандидатуры со стороны всех стран, включая Россию, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:32
2023-09-25T10:23
в мире
россия
венесуэла
бразилия
генеральная ассамблея оон
оон
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла стремится в ближайшее время стать членом БРИКС и видит поддержку своей кандидатуры со стороны всех стран, включая Россию, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. "Венесуэла стремится в ближайшее время стать официально членом БРИКС. Нас решительно поддерживают Бразилия, Российская Федерация, Китай и сама ЮАР. Все страны поддерживают нашу кандидатуру", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Пинто добавил, что в Каракасе "очень рады тому расширению, которое БРИКС имеет на данном этапе или будет иметь с января, когда Российская Федерация станет председателем". "Венесуэла уже работает во всех комиссиях БРИКС и обменивается информацией со всеми странами", - указал министр. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230921/predsedatelstvo-1897681349.html
россия
венесуэла
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, бразилия, генеральная ассамблея оон, оон, брикс
В мире, Россия, Венесуэла, Бразилия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, БРИКС
В МИД Венесуэлы заявили, что страна стремится стать членом БРИКС

Глава МИД Венесуэлы: страна стремится в ближайшее время стать членом БРИКС

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Вид на город Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла стремится в ближайшее время стать членом БРИКС и видит поддержку своей кандидатуры со стороны всех стран, включая Россию, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.
"Венесуэла стремится в ближайшее время стать официально членом БРИКС. Нас решительно поддерживают Бразилия, Российская Федерация, Китай и сама ЮАР. Все страны поддерживают нашу кандидатуру", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Пинто добавил, что в Каракасе "очень рады тому расширению, которое БРИКС имеет на данном этапе или будет иметь с января, когда Российская Федерация станет председателем".
"Венесуэла уже работает во всех комиссиях БРИКС и обменивается информацией со всеми странами", - указал министр.
Читайте полный текст интервью >>>
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Страны БРИКС поддержали председательство России
21 сентября, 00:40
 
В миреРоссияВенесуэлаБразилияГенеральная Ассамблея ООНООНБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала