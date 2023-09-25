https://ria.ru/20230925/venesuela-1898411784.html
В МИД Венесуэлы заявили, что страна стремится стать членом БРИКС
В МИД Венесуэлы заявили, что страна стремится стать членом БРИКС - РИА Новости, 25.09.2023
В МИД Венесуэлы заявили, что страна стремится стать членом БРИКС
Венесуэла стремится в ближайшее время стать членом БРИКС и видит поддержку своей кандидатуры со стороны всех стран, включая Россию, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:32
2023-09-25T08:32
2023-09-25T10:23
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла стремится в ближайшее время стать членом БРИКС и видит поддержку своей кандидатуры со стороны всех стран, включая Россию, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. "Венесуэла стремится в ближайшее время стать официально членом БРИКС. Нас решительно поддерживают Бразилия, Российская Федерация, Китай и сама ЮАР. Все страны поддерживают нашу кандидатуру", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Пинто добавил, что в Каракасе "очень рады тому расширению, которое БРИКС имеет на данном этапе или будет иметь с января, когда Российская Федерация станет председателем". "Венесуэла уже работает во всех комиссиях БРИКС и обменивается информацией со всеми странами", - указал министр. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Венесуэла, Бразилия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, БРИКС
В МИД Венесуэлы заявили, что страна стремится стать членом БРИКС
Глава МИД Венесуэлы: страна стремится в ближайшее время стать членом БРИКС