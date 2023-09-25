https://ria.ru/20230925/evropa-1898405744.html

Иван Хиль Пинто: потакание замыслам США приведет к ослаблению Европы

Иван Хиль Пинто: потакание замыслам США приведет к ослаблению Европы - РИА Новости, 25.09.2023

Иван Хиль Пинто: потакание замыслам США приведет к ослаблению Европы

Венесуэла на Генассамблее ООН в Нью-Йорке развернула дипломатию мира и нашла атмосферу абсолютной поддержки в вопросе отказа от односторонних санкций, заявил... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:00

2023-09-25T09:00

2023-09-25T09:05

интервью

венесуэла

европа

россия

николас мадуро

хорхе родригес

брикс

оон

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Венесуэла на Генассамблее ООН в Нью-Йорке развернула дипломатию мира и нашла атмосферу абсолютной поддержки в вопросе отказа от односторонних санкций, заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. В интервью РИА Новости он рассказал о перспективах развития сотрудничества с Россией, взгляде Каракаса на роль БРИКС в создании нового миропорядка, а также поделился видением Венесуэлы относительно перспектив восстановления мира на Украине.— Это ваша первая Генеральная Ассамблея ООН. Какие у вас ощущения, что вы думаете об атмосфере мероприятия? Удалось ли вам выполнить свою миссию для Венесуэлы?— Мы встречались здесь, в Организации Объединенных Наций, проводили ряд двусторонних и многосторонних встреч, участвовали в заседаниях самой системы ООН, у нас была встреча с Группой друзей Устава ООН, встреча с южноамериканскими министрами, с группой АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки — Торговый договор народов). Другими словами, мы развернули нашу боливарианскую дипломатию мира, встречи были очень позитивными, мы нашли атмосферу абсолютной поддержки боливарианского правительства, прежде всего в вопросе отказа от односторонних принудительных мер и санкций против нашей страны.Кроме того, мы действительно увидели атмосферу серьезной постановки вопроса о системе ООН, о том, чтобы сделать ее более полезной, более эффективной и преодолеть инерцию, которая привела к тому, что она утратила способность гарантировать соблюдение принципов Устава. Таким образом, мы можем сказать, что визит был позитивным, мы нашли важные союзы и будем продолжать работать с этой командой в будущем.— Далее хотелось бы задать вопрос по санкциям и диалогу с США. Как продвигаются эти переговоры? Возможно ли ослабление санкций в скором времени?— Санкции не имеют смысла и должны быть отменены. Венесуэла готова вести и ведет переговоры со всеми участниками международной системы, включая США, требуя немедленной и безоговорочной отмены санкций. Президент Николас Мадуро назначил команду во главе со спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом, которая отвечает за переговоры с США и частью поддерживаемой ими оппозиции. Пока эти переговоры проходят в естественном темпе, и мы сохраняем надежду на то, что США вернутся к здравому смыслу и немедленно отменят санкции.— Поскольку ведутся переговоры о возможной отмене санкций, видите ли вы больше интереса со стороны зарубежных компаний к инвестициям в венесуэльскую нефтяную промышленность?— В настоящее время мы обнаружили интерес многих компаний: европейских, азиатских и американских — к участию в проектах в Венесуэле в различных секторах экономики, включая энергетику. Напомним, что Венесуэла — крупнейший в мире нефтяной резерв, а очень скоро мы станем четвертым по величине газовым резервом в мире.Другими словами: есть много возможностей, наша нефтяная промышленность сильно растет. И мы действительно имеем большой интерес со стороны различных компаний. Недавно, например, на саммите CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. — Прим. ред.) ЕС мы видели, как была подписана инициатива Европейского союза Global Gateway по финансированию проектов, в частности в области инвестиций в газ, с европейскими компаниями. Так что интерес большой.— Вам хотелось бы, чтобы венесуэльские министры или чиновники посетили Россию в скором времени? Насколько мы слышали, министр обороны Венесуэлы может посетить РФ в августе. Планируется ли что-то в настоящее время?— Все планы с Россией укладываются в рамки межправительственной комиссии высокого уровня, которая скоро проведет свое заседание, в том числе и вопрос военно-технического сотрудничества. Это проект, который включен в комиссию и идет своим чередом. Этот проект осуществляется Министерствами обороны и российскими компаниями и реализуется в соответствии с планами комиссии.— Ведутся ли переговоры об открытии завода концерна "Калашников" в Венесуэле? Это произойдет скоро, или, может быть, в этом году взята некая пауза, и обсуждение возобновится в следующем?— Этим вопросом также занимается межправительственная комиссия высокого уровня, а именно военно-техническая подкомиссия, которая курировала этот процесс, и он идет в соответствии с первоначальными планами.— Также, обсуждался ли вопрос о новых поставках вооружений между Россией и Венесуэлой? Не могли бы вы уточнить, о каких типах вооружениях идет речь, и когда смогут начаться такие поставки?— Повторяю, вопрос вооружений, военного, военно-технического сотрудничества — это очень специфическая область сотрудничества, которой занимается Министерство обороны.— Когда Венесуэла могла бы присоединиться к БРИКС? Что вы думаете о расширении группы в январе?— Мы участвовали во встрече БРИКС в Йоханнесбурге. Мы очень довольны, мы уже партнеры. Мы подали заявку вместе с 22 другими странами. Мы очень рады тому расширению, которое БРИКС имеет на данном этапе или будет иметь с января, когда Российская Федерация станет председателем. Венесуэла стремится в ближайшее время стать официально членом БРИКС.Нас решительно поддерживают Бразилия, Российская Федерация, Китай и сама ЮАР. Все страны поддерживают нашу кандидатуру. У нас нет никаких проблем с этим, мы работаем над этим. Более того, Венесуэла уже работает во всех комиссиях БРИКС и обменивается информацией со всеми странами.— Какое влияние может оказать группа БРИКС на энергетическую отрасль и на доллар, учитывая ее расширение?— Расширение БРИКС чрезвычайно важно именно в энергетическом секторе, поскольку мы говорим о том, что с присоединением Саудовской Аравии, Ирана, а в будущем и таких стран, как Венесуэла, в сферу действия БРИКС войдет более 80 процентов мировых запасов нефти и ее добычи. Кроме того, вместе с Китаем и Индией страны БРИКС станут основными потребителями энергоресурсов.Другими словами, это идеальный альянс, идеальная взаимодополняемость. Это новый порядок, не только политический, но и экономический, и, конечно, если нам удастся со временем закрепить дедолларизацию торговли энергоносителями и промышленными товарами, например, технологиями, которые производятся в Китае, в Индии, мы действительно внесем свой вклад в создание более сбалансированного мира.— Говоря об этом, видите ли возможность в скором будущем полной замены доллара, и что может его заменить?— Создание нового мирового порядка, конечно же, будет способствовать тому, что доллар перестанет быть единственным вариантом для торговли. Мы видим это ежедневно, такие товары, как энергоносители, все чаще торгуются в валютах, отличных от доллара, такие товары, как продовольствие, в случае с продовольственными державами Латинской Америки, такими как Бразилия и Аргентина, которые все чаще торгуют своей продукцией в других валютах.Я считаю, что очень скоро мы увидим новые варианты в мировой торговле, и гегемония доллара будет сдавать позиции, чего мы все хотим, потому что сегодня доллар используется как оружие принуждения против стран, и этот баланс, эта корзина валют, которая сейчас появляется для мировой торговли, будет очень позитивной именно для того, чтобы дать стабильность всем нашим странам.— Бразилия, Китай, Белоруссия, ЮАР предложили мирные инициативы по разрешению украинского кризиса. На ваш взгляд, какая-либо из этих инициатив является реалистичной? Что необходимо сделать для достижения мира?— Венесуэла, как заявил президент Николас Мадуро, привержена миру, настоящему миру. Мы хотим, чтобы дипломатия возобладала над поставками оружия. Оружие — это не способ разрешения конфликта. Безопасность восточноевропейского региона должна быть достигнута путем дипломатических договоренностей, и мы поддерживаем все инициативы, которые необходимы, и то, о чем стороны договариваются, является для нас основополагающим.Китай сделал предложение. |<...> Бразилия, Мексика также сделали свое предложение. Венесуэла присоединяется к призыву о том, что дипломатия должна взять верх над поставками оружия и поддержанием конфликта искусственным путем, который не приводит ни к каким положительным результатам.— Мы выяснили, что прежде вы работали в Брюсселе. Каким вы видите будущее Европы?— Будущее Европы может быть... Если Европа продолжит склоняться к замыслам США, то мы увидим все более ослабленную Европу. У Европы есть альтернатива — она должна сама определять свою судьбу. Надеюсь, она это сделает, а если сделает, что ж, посмотрим, она станет еще одной державой в многополярном мире, важным политическим полюсом.К сожалению, по тем признакам, которые мы видим, внутри Европы есть политическая сила, которая предпочитает быть подогнанной к полюсу Соединенных Штатов.Но верно и то, что Европа — очень важный полюс, и в политическом плане она должна отвоевывать свое пространство в качестве мировой державы.— Что вам больше всего понравилось во время вашего пребывания в Нью-Йорке?— Больше всего мы общались с нашими друзьями в Группе ООН по Уставу, что является одним из главных моментов и триумфов нашей дипломатии. Мы также проведем встречу со странами политического совета АЛБА, который является нашей моделью. Поэтому я думаю, что больше всего мы наслаждались строительством, наблюдением за рождением, зарождением того, что является новым мировым политическим порядком.

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https://ria.ru/20230919/venesuela-1897268925.html

https://ria.ru/20230801/venesuela-1887500764.html

https://ria.ru/20230913/es-1896084527.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

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