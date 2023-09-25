https://ria.ru/20230925/venesuela-1898409526.html

Глава МИД Венесуэлы рассказал о работе на Генассамблее ООН

Глава МИД Венесуэлы рассказал о работе на Генассамблее ООН - РИА Новости, 25.09.2023

Глава МИД Венесуэлы рассказал о работе на Генассамблее ООН

Венесуэла на мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН развернула "дипломатию мира", встретив абсолютную поддержку от других участников в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:04

2023-09-25T08:04

2023-09-25T10:23

в мире

венесуэла

оон

генеральная ассамблея оон

сша

нью-йорк (город)

хорхе родригес

николас мадуро

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Венесуэла на мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН развернула "дипломатию мира", встретив абсолютную поддержку от других участников в вопросе отказа от односторонних санкций в отношении страны, заявил в интервью РИА Новости глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто."Другими словами, мы развернули нашу боливарианскую дипломатию мира, встречи были очень позитивными, мы нашли атмосферу абсолютной поддержки боливарианского правительства, прежде всего в вопросе отказа от односторонних принудительных мер и санкций против нашей страны", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Министр рассказал, что, находясь в Нью-Йорке, венесуэльская делегация провела множество двухсторонних и многосторонних встреч, участвовала в заседаниях группы друзей Устава ООН и объединений латиноамериканских стран."Санкции не имеют смысла и должны быть отменены. Венесуэла готова вести и ведет переговоры со всеми участниками международной системы, включая США, требуя немедленной и безоговорочной отмены санкций", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.При этом он напомнил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сформировал команду переговорщиков во главе со спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом, которая отвечает за диалог с властями США и частью поддерживаемой ими оппозиции."Пока эти переговоры идут в естественном темпе, и мы сохраняем надежду на то, что США вернутся к здравому смыслу и немедленно отменят санкции", - сообщил глава венесуэльского МИД.Мероприятия недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН проходят 19-23 и 26 сентября. Российскую делегацию на них представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230925/evropa-1898405328.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, оон, генеральная ассамблея оон, сша, нью-йорк (город), хорхе родригес, николас мадуро, сергей лавров