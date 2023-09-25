На Кубани уничтожат более 57 тысяч свиней из-за АЧС
В Краснодарском крае уничтожат более 57 тысяч свиней из-за африканской чумы
Свиньи в свинокомплексе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Свыше 57 тысяч свиней подлежат уничтожению из-за распространения африканской чумы в сентябре на территории Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
"Всего на Кубани в очагах АЧС за сентябрь подлежит уничтожению более 57 тысяч свиней, эти цифры включают и 7 тысяч голов на ферме АО "Ленинградское", - рассказали в ведомстве.
В пятницу, по данным оперштаба, была выявлена и локализована новая вспышка заболевания в Ленинградском районе на свинотоварной ферме АО "Ленинградское". Угрожаемой зоной определили 10 километров, зоной наблюдения - 50 километров. Установлен карантин.
Первые вспышки АЧС были выявлены в начале сентября в Кущевском, Брюховецком, Крыловском и Калининском районах Кубани. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района, "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе, а также в ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское" Крыловского района и на территории свиноводческого комплекса "Делимит" АО "Кубанский бекон" в Калининском районе.
Затем инфицированные полуфабрикаты из свинины нашли в распределительном центре "Новороссийск" фирмы "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва. Вспышка была выявлена и в столовой станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района, где обнаружено более 50 килограммов инфицированной свинины, произведенной в агрокомплексе.
В минувшую пятницу карантин был снят в Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и Калининском районах Кубани.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.