https://ria.ru/20230925/svini-1898467442.html

На Кубани уничтожат более 57 тысяч свиней из-за АЧС

На Кубани уничтожат более 57 тысяч свиней из-за АЧС - РИА Новости, 25.09.2023

На Кубани уничтожат более 57 тысяч свиней из-за АЧС

Свыше 57 тысяч свиней подлежат уничтожению из-за распространения африканской чумы в сентябре на территории Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Южном... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:32

2023-09-25T12:32

2023-09-25T12:32

происшествия

краснодарский край

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Свыше 57 тысяч свиней подлежат уничтожению из-за распространения африканской чумы в сентябре на территории Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. "Всего на Кубани в очагах АЧС за сентябрь подлежит уничтожению более 57 тысяч свиней, эти цифры включают и 7 тысяч голов на ферме АО "Ленинградское", - рассказали в ведомстве. В пятницу, по данным оперштаба, была выявлена и локализована новая вспышка заболевания в Ленинградском районе на свинотоварной ферме АО "Ленинградское". Угрожаемой зоной определили 10 километров, зоной наблюдения - 50 километров. Установлен карантин. Первые вспышки АЧС были выявлены в начале сентября в Кущевском, Брюховецком, Крыловском и Калининском районах Кубани. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района, "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе, а также в ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское" Крыловского района и на территории свиноводческого комплекса "Делимит" АО "Кубанский бекон" в Калининском районе. Затем инфицированные полуфабрикаты из свинины нашли в распределительном центре "Новороссийск" фирмы "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва. Вспышка была выявлена и в столовой станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района, где обнаружено более 50 килограммов инфицированной свинины, произведенной в агрокомплексе. В минувшую пятницу карантин был снят в Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и Калининском районах Кубани. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20230920/achs-1897585845.html

https://ria.ru/20230913/chuma-1896168420.html

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодарский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)