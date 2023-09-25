https://ria.ru/20230925/sud-1897988191.html
Лечение и наказание. Почему офицер попал под суд из-за болезни
Лечение и наказание. Почему офицер попал под суд из-за болезни - РИА Новости, 25.09.2023
Лечение и наказание. Почему офицер попал под суд из-за болезни
Мобилизованного старшего лейтенанта Владимира Ростова из Невьянского района Свердловской области обвинили в дезертирстве. Участнику СВО грозит больше пяти лет... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:00
2023-09-25T08:00
2023-09-25T22:16
специальная военная операция на украине
херсонская область
общество
здоровье - общество
донбасс
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Мобилизованного старшего лейтенанта Владимира Ростова из Невьянского района Свердловской области обвинили в дезертирстве. Участнику СВО грозит больше пяти лет колонии. Родные уверяют, что он не скрывался, а лечился. Однако у прокуратуры свои доводы. РИА Новости разбиралось в ситуации."Лечение на дому"Владимир работал на цементном заводе. Когда в сентябре 2022-го объявили частичную мобилизацию, сам отправился в военкомат — добровольцем."Там выяснил, что на него готовили повестку. В свое время он учился на военной кафедре, получил офицерское звание. Счел своим долгом попасть в Донбасс", — уверяет супруга старшего лейтенанта Наталья.В октябре Ростова отправили в Херсонскую область — командовать мотострелковым взводом. Через месяц у Владимира резко обострился хронический геморрой. Офицера отправили в воронежский военный госпиталь, где он находился с 26 ноября по 16 декабря."Все это время муж жаловался, что ему толком не помогают. Давали обезболивающие и витамины. Когда пришла пора выписываться, врач сказал: долечиваться по месту жительства, — продолжает Наталья. — До дома добирался своим ходом два дня. Приехал — и слег, сутки встать не мог. Мы знаем, что в таких случаях надо делать, поскольку этой болезнью он страдает уже десять лет".Девятнадцатого числа Ростова вызвали в часть. Прибыл 26-го. "С опозданием, поскольку поскользнулся, упал — ушиб грудной клетки (справка из больницы есть в редакции. — Прим. ред.), — разводит руками Наталья. — Потом отправился на проверку в нашу райбольницу. Она у дома. А до военного госпиталя — почти два часа езды".В тот день Владимир поставил в известность командование, отметился — и вернулся домой. Ему не препятствовали — выпустили. По словам Натальи, был со всеми на связи, не скрывался. "В части знали, что он лечится".Уголовное делоПо рекомендациям врачей Владимир в конце января обратился в частную клинику, где скорректировали терапию и велели являться на осмотр и процедуры каждые семь-десять дней. В то же время военная полиция предупредила, что ему следует прибыть на службу, иначе принудительно доставят в часть.Старший лейтенант приехал сам — отчитался. В конце февраля еще раз туда наведался. Объяснил, почему не может вернуться в строй, предоставил справки из частной больницы."Там заявили, что, как военнослужащий, Владимир обязан лечиться исключительно в госпитале. Документы из частной клиники не подходят", — говорит супруга.Без уважительной причиныДля мобилизованного организовали военно-врачебную комиссию (ВВК). Медики предложили госпитализироваться, но Ростов отказался, объяснив, что "лечение в платной клинике эффективнее".Тогда на старшего лейтенанта открыли уголовное дело по части пятой статьи 337 (самовольное оставление части без уважительной причины на срок свыше месяца). В апреле снова отправили на ВВК — в этот раз ему все же пришлось согласиться на госпитализацию. Почти три недели провел в хирургическом отделении. Затем находился в части под следствием.В августе Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил офицера к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима.Обвинение указывает, что Ростов в период с 19 декабря 2022-го по 9 марта 2023-го намеренно и без уважительной причины уклонялся от службы. И уточняет: по закону под уголовное преследование попадают те, кто отсутствовал более двух суток.В документе подчеркивают: мобилизованные обязаны находиться в части, соблюдать пропускной режим и установленный распорядок дня. А лечение в гражданских медучреждениях не считается основанием для того, чтобы покинуть место службы.Сейчас сторона защиты обжаловала приговор. Решение суда Владимир ожидает в СИЗО.
https://ria.ru/20230904/pomosch-1893628950.html
https://ria.ru/20230609/khirurgi-1877012677.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , общество, здоровье - общество, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Общество, Здоровье - Общество, Донбасс
Лечение и наказание. Почему офицер попал под суд из-за болезни
Мобилизованный из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Мобилизованного старшего лейтенанта Владимира Ростова из Невьянского района Свердловской области обвинили в дезертирстве. Участнику СВО грозит больше пяти лет колонии. Родные уверяют, что он не скрывался, а лечился. Однако у прокуратуры свои доводы. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Владимир работал на цементном заводе. Когда в сентябре 2022-го объявили частичную мобилизацию, сам отправился в военкомат — добровольцем.
"Там выяснил, что на него готовили повестку. В свое время он учился на военной кафедре, получил офицерское звание. Счел своим долгом попасть в Донбасс", — уверяет супруга старшего лейтенанта Наталья.
В октябре Ростова отправили в Херсонскую область — командовать мотострелковым взводом. Через месяц у Владимира резко обострился хронический геморрой. Офицера отправили в воронежский военный госпиталь, где он находился с 26 ноября по 16 декабря.
"Все это время муж жаловался, что ему толком не помогают. Давали обезболивающие и витамины. Когда пришла пора выписываться, врач сказал: долечиваться по месту жительства, — продолжает Наталья. — До дома добирался своим ходом два дня. Приехал — и слег, сутки встать не мог. Мы знаем, что в таких случаях надо делать, поскольку этой болезнью он страдает уже десять лет".
Девятнадцатого числа Ростова вызвали в часть. Прибыл 26-го. "С опозданием, поскольку поскользнулся, упал — ушиб грудной клетки (справка из больницы есть в редакции. — Прим. ред.), — разводит руками Наталья. — Потом отправился на проверку в нашу райбольницу. Она у дома. А до военного госпиталя — почти два часа езды".
В тот день Владимир поставил в известность командование, отметился — и вернулся домой. Ему не препятствовали — выпустили. По словам Натальи, был со всеми на связи, не скрывался. "В части знали, что он лечится".
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По рекомендациям врачей Владимир в конце января обратился в частную клинику, где скорректировали терапию и велели являться на осмотр и процедуры каждые семь-десять дней. В то же время военная полиция предупредила, что ему следует прибыть на службу, иначе принудительно доставят в часть.
Старший лейтенант приехал сам — отчитался. В конце февраля еще раз туда наведался. Объяснил, почему не может вернуться в строй, предоставил справки из частной больницы.
"Там заявили, что, как военнослужащий, Владимир обязан лечиться исключительно в госпитале. Документы из частной клиники не подходят", — говорит супруга.
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Для мобилизованного организовали военно-врачебную комиссию (ВВК). Медики предложили госпитализироваться, но Ростов отказался, объяснив, что "лечение в платной клинике эффективнее".
Тогда на старшего лейтенанта открыли уголовное дело по части пятой статьи 337 (самовольное оставление части без уважительной причины на срок свыше месяца). В апреле снова отправили на ВВК — в этот раз ему все же пришлось согласиться на госпитализацию. Почти три недели провел в хирургическом отделении. Затем находился в части под следствием.
В августе Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил офицера к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима.
Обвинение указывает, что Ростов в период с 19 декабря 2022-го по 9 марта 2023-го намеренно и без уважительной причины уклонялся от службы. И уточняет: по закону под уголовное преследование попадают те, кто отсутствовал более двух суток.
В документе подчеркивают: мобилизованные обязаны находиться в части, соблюдать пропускной режим и установленный распорядок дня. А лечение в гражданских медучреждениях не считается основанием для того, чтобы покинуть место службы.
Сейчас сторона защиты обжаловала приговор. Решение суда Владимир ожидает в СИЗО.
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