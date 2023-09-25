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Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного - РИА Новости, 25.09.2023
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12:47 25.09.2023 (обновлено: 13:46 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898471657.html
Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного
Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного - РИА Новости, 25.09.2023
Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного
Владимиру Путину подробно рассказали о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:47
2023-09-25T13:46
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Путину подробно рассказали о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода (Иваном. — Прим. ред.) Калашниковым. Бой героический, и обо всех деталях Шойгу рассказал Путину, о том, что там происходило", — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что Ивана Калашникова представили к званию Героя России.Как сообщило Минобороны, пять российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку двенадцати бойцов ВСУ и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении.Основной накал боя принял на себя Калашников. Находясь на виду у противника, он вел постоянный прицельный огонь, а еще двое бойцов действовали с флангов из блиндажей.Двое российских военнослужащих в бою получили ранения.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20230829/vsu-1893009955.html
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Российские бойцы отбили атаку штурмовиков ВСУ
Пять бойцов российской 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их убежать в районе Урожайного на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. Двое российских военных получили ранения, но никто не отступил. Основной накал принял командир с позывным "Большой", находясь на виду у противника и ведя постоянный огонь по нему. Еще двое бойцов работали с флангов из блиндажей. Российских военных наградили орденами Мужества. Для "Большого" это вторая награда, первой была медаль "За отвагу".
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безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного

Шойгу доложил Путину о героическом бое российских военных в районе Урожайного

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Путину подробно рассказали о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода (Иваном. — Прим. ред.) Калашниковым. Бой героический, и обо всех деталях Шойгу рассказал Путину, о том, что там происходило", — сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что Ивана Калашникова представили к званию Героя России.
Как сообщило Минобороны, пять российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку двенадцати бойцов ВСУ и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении.
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ВС России не дают ВСУ обойти Урожайное и Старомайорское
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Основной накал боя принял на себя Калашников. Находясь на виду у противника, он вел постоянный прицельный огонь, а еще двое бойцов действовали с флангов из блиндажей.
Двое российских военнослужащих в бою получили ранения.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Российский танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
ВС России нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР
21 августа, 14:10
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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