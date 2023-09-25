https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898471657.html

Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного

Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного - РИА Новости, 25.09.2023

Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного

Владимиру Путину подробно рассказали о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:47

2023-09-25T12:47

2023-09-25T13:46

безопасность

россия

сергей шойгу

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Путину подробно рассказали о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода (Иваном. — Прим. ред.) Калашниковым. Бой героический, и обо всех деталях Шойгу рассказал Путину, о том, что там происходило", — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что Ивана Калашникова представили к званию Героя России.Как сообщило Минобороны, пять российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку двенадцати бойцов ВСУ и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении.Основной накал боя принял на себя Калашников. Находясь на виду у противника, он вел постоянный прицельный огонь, а еще двое бойцов действовали с флангов из блиндажей.Двое российских военнослужащих в бою получили ранения.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20230829/vsu-1893009955.html

https://ria.ru/20230821/porazhenie-1891278156.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские бойцы отбили атаку штурмовиков ВСУ Пять бойцов российской 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их убежать в районе Урожайного на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. Двое российских военных получили ранения, но никто не отступил. Основной накал принял командир с позывным "Большой", находясь на виду у противника и ведя постоянный огонь по нему. Еще двое бойцов работали с флангов из блиндажей. Российских военных наградили орденами Мужества. Для "Большого" это вторая награда, первой была медаль "За отвагу". 2023-09-25T12:47 true PT2M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины