https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898471657.html
Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного
Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного - РИА Новости, 25.09.2023
Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного
Владимиру Путину подробно рассказали о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:47
2023-09-25T12:47
2023-09-25T13:46
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Путину подробно рассказали о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода (Иваном. — Прим. ред.) Калашниковым. Бой героический, и обо всех деталях Шойгу рассказал Путину, о том, что там происходило", — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что Ивана Калашникова представили к званию Героя России.Как сообщило Минобороны, пять российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку двенадцати бойцов ВСУ и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении.Основной накал боя принял на себя Калашников. Находясь на виду у противника, он вел постоянный прицельный огонь, а еще двое бойцов действовали с флангов из блиндажей.Двое российских военнослужащих в бою получили ранения.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20230829/vsu-1893009955.html
https://ria.ru/20230821/porazhenie-1891278156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898414129_48:0:1488:1080_1920x0_80_0_0_88331984e7f2d67886b0350608fce95b.jpg
Российские бойцы отбили атаку штурмовиков ВСУ
Пять бойцов российской 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их убежать в районе Урожайного на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. Двое российских военных получили ранения, но никто не отступил. Основной накал принял командир с позывным "Большой", находясь на виду у противника и ведя постоянный огонь по нему. Еще двое бойцов работали с флангов из блиндажей. Российских военных наградили орденами Мужества. Для "Большого" это вторая награда, первой была медаль "За отвагу".
2023-09-25T12:47
true
PT2M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного
Шойгу доложил Путину о героическом бое российских военных в районе Урожайного
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Путину подробно рассказали о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода (Иваном. — Прим. ред.) Калашниковым. Бой героический, и обо всех деталях Шойгу рассказал Путину, о том, что там происходило", — сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что Ивана Калашникова представили к званию Героя России.
Как сообщило Минобороны
, пять российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку двенадцати бойцов ВСУ
и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении.
ВС России не дают ВСУ обойти Урожайное и Старомайорское
Основной накал боя принял на себя Калашников. Находясь на виду у противника, он вел постоянный прицельный огонь, а еще двое бойцов действовали с флангов из блиндажей.
Двое российских военнослужащих в бою получили ранения.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
ВС России нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР