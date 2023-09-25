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Российский спецназ поразил артиллерию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/spetsnaz-1898522504.html
Российский спецназ поразил артиллерию ВСУ на Ореховском направлении
Российский спецназ поразил артиллерию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 25.09.2023
Российский спецназ поразил артиллерию ВСУ на Ореховском направлении
Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на ореховском направлении в Запорожской области выявляют и поражают украинскую артиллерию. Соответствующее видео... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:45
2023-09-25T15:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на ореховском направлении в Запорожской области выявляют и поражают украинскую артиллерию. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. Российские разведчики обнаружили позицию минометного расчета. Бойцы передают координаты артиллерии и корректируют ее огонь. Миномет был поражен прямым попаданием. На следующих кадрах показано, как украинское артиллерийское оружие поражается прямым попаданием. Затем было поражено артиллерийское оружие, замаскированное в лесопосадке. Украинское контрнаступление на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
https://ria.ru/20230925/oruzhie-1898462122.html
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Удар спецназа "Осман" по скоплениям пехоты ВСУ в Запорожской области
Кадры работы бойцов российского спецназа "Осман" по скоплениям пехоты ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Российский спецназ поразил артиллерию ВСУ на Ореховском направлении

Опубликовано видео поражения артиллерии ВСУ спецназом на Ореховском направлении

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на ореховском направлении в Запорожской области выявляют и поражают украинскую артиллерию. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
Российские разведчики обнаружили позицию минометного расчета. Бойцы передают координаты артиллерии и корректируют ее огонь. Миномет был поражен прямым попаданием.
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На следующих кадрах показано, как украинское артиллерийское оружие поражается прямым попаданием. Затем было поражено артиллерийское оружие, замаскированное в лесопосадке.
Украинское контрнаступление на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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