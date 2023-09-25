Российский спецназ поразил артиллерию ВСУ на Ореховском направлении
Опубликовано видео поражения артиллерии ВСУ спецназом на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на ореховском направлении в Запорожской области выявляют и поражают украинскую артиллерию. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
Российские разведчики обнаружили позицию минометного расчета. Бойцы передают координаты артиллерии и корректируют ее огонь. Миномет был поражен прямым попаданием.
На следующих кадрах показано, как украинское артиллерийское оружие поражается прямым попаданием. Затем было поражено артиллерийское оружие, замаскированное в лесопосадке.
Украинское контрнаступление на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.