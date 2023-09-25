https://ria.ru/20230925/spetsnaz-1898522504.html

Российский спецназ поразил артиллерию ВСУ на Ореховском направлении

Российский спецназ поразил артиллерию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 25.09.2023

Российский спецназ поразил артиллерию ВСУ на Ореховском направлении

Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на ореховском направлении в Запорожской области выявляют и поражают украинскую артиллерию. Соответствующее видео... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:45

2023-09-25T15:45

2023-09-25T15:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на ореховском направлении в Запорожской области выявляют и поражают украинскую артиллерию. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. Российские разведчики обнаружили позицию минометного расчета. Бойцы передают координаты артиллерии и корректируют ее огонь. Миномет был поражен прямым попаданием. На следующих кадрах показано, как украинское артиллерийское оружие поражается прямым попаданием. Затем было поражено артиллерийское оружие, замаскированное в лесопосадке. Украинское контрнаступление на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

https://ria.ru/20230925/oruzhie-1898462122.html

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар спецназа "Осман" по скоплениям пехоты ВСУ в Запорожской области Кадры работы бойцов российского спецназа "Осман" по скоплениям пехоты ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. 2023-09-25T15:45 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, запорожская область