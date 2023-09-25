https://ria.ru/20230925/sklad-1898472897.html

В Одесской области поврежден склад зерна

В Одесской области поврежден склад зерна - РИА Новости, 25.09.2023

В Одесской области поврежден склад зерна

Склад, где хранилось около 1 тысячи тонн зерна, поврежден в Одесской области Украины после ночных взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:54

2023-09-25T12:54

2023-09-25T12:54

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Склад, где хранилось около 1 тысячи тонн зерна, поврежден в Одесской области Украины после ночных взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в эфире телеканала "Рада". "Поврежден склад, где хранилось около 1 тысячи тысячи тонн зерна, сейчас идет разбор (завалов – ред.), зерно вывозится", - сказал Кипер. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Днепропетровской областях. Позднее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала, что в результате взрывов в Одессе повреждено зернохранилище и "фактически уничтожен" морской вокзал. В министерстве энергетики сообщили, что в Одесской области без электроснабжения остались более 1 тысячи абонентов.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898403509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, одесская область, украина, одесса