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В Одесской области поврежден склад зерна - РИА Новости, 25.09.2023
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12:54 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/sklad-1898472897.html
В Одесской области поврежден склад зерна
В Одесской области поврежден склад зерна - РИА Новости, 25.09.2023
В Одесской области поврежден склад зерна
Склад, где хранилось около 1 тысячи тонн зерна, поврежден в Одесской области Украины после ночных взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:54
2023-09-25T12:54
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Склад, где хранилось около 1 тысячи тонн зерна, поврежден в Одесской области Украины после ночных взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в эфире телеканала "Рада". "Поврежден склад, где хранилось около 1 тысячи тысячи тонн зерна, сейчас идет разбор (завалов – ред.), зерно вывозится", - сказал Кипер. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Днепропетровской областях. Позднее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала, что в результате взрывов в Одессе повреждено зернохранилище и "фактически уничтожен" морской вокзал. В министерстве энергетики сообщили, что в Одесской области без электроснабжения остались более 1 тысячи абонентов.
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в мире, одесская область, украина, одесса
В мире, Одесская область, Украина, Одесса
В Одесской области поврежден склад зерна

В Одесской области поврежден склад, где хранилась тысяча тонн зерна

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКомбайн с зерном
Комбайн с зерном - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Комбайн с зерном. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Склад, где хранилось около 1 тысячи тонн зерна, поврежден в Одесской области Украины после ночных взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в эфире телеканала "Рада".
"Поврежден склад, где хранилось около 1 тысячи тысячи тонн зерна, сейчас идет разбор (завалов – ред.), зерно вывозится", - сказал Кипер.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Днепропетровской областях. Позднее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала, что в результате взрывов в Одессе повреждено зернохранилище и "фактически уничтожен" морской вокзал. В министерстве энергетики сообщили, что в Одесской области без электроснабжения остались более 1 тысячи абонентов.
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